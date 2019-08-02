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明基材7月營收年增17.9% 下半年偏光片持續滿載

2019-08-02 18:54經濟日報 記者張義宮╱即時報導

偏光片大廠明基材（8215）7 月營收12.47億元，年增17.9%、月減1.4%。前七個月營收82.98億元，年增17.9%，創下近四年新高。

明基材表示，7月營收年增達二位數，除因併購聯和醫材的營收外，偏光及原來醫療事業的業績，年增也皆增長。展望下半年醫療事業持續增長外，偏光的稼動持續滿載。

偏光片產能跟不上面板擴產速度，缺貨效應帶旺明基材、誠美材與力特等台系偏光片廠今年營運。偏光片雙雄明基材和誠美材，上半年營收皆較去年雙位數成長，本季將進入傳統旺季，替業績增添想像空間。

IHS Markit預估，偏光片供應吃緊的狀況將一路延續到2022年。明基材、誠美材兩大偏光片廠上半年營運都有兩位數高成長的好表現，明基材半年營收70.5億元，年增17.9%；誠美材上半年營收77.36億元，年增47.1%，為近五年新高。

明基材目前旗下三條偏光片產線，皆維持滿載，預期今年產能可望滿到年底。配合面板廠積極開拓高端市場，明基材也調整產品結構，拉抬車用、柔性顯示等高端材料產品比重。除了偏光片出貨維持在高檔之外，明基材去年併購聯和醫材，也挹注營收成長動能。

明基材營收
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