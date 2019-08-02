研華Q2每股賺2.71元 年增19%

2019-08-02 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



全球智能系統 （Intelligent Systems）領導廠商研華公司（2395）今（2）日舉行董事會，公佈2019年第2季合併財務報表，合併營收約為139.76億元，較2018年同期增加11%，營業毛利為54.10億元（毛利率38.7%），合併稅後淨利為18.94億元、年成長19%，第2季每股稅後盈餘為2.71元。

整體上半年營收，以美元為基準來看，由於自2月起計入ATJ（Advantech Technologies Japan）之營收貢獻，應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）營收成長54%YoY，最為突出。

其次則為網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG），營收成長16% YoY。嵌入式運算核心事業群（Embedded IoT, EIoT）則成長7% YoY，符合公司預期。

研華表示，智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）營收動能自2Q19起趨弱，主因專案延遲出貨，上半年營收衰退1% YoY。工業物聯網事業群（Industrial IoT Group）由於受中國市場需求下滑影響，營收在上半年衰退5%。

若以區域而言，日本市場受惠於ATJ的營收貢獻，上半年營收成長199% YoY；其次則為新興市場，整體成長23% YoY。北美市場表現始終穩健，上半年營收成長14.6% YoY，符合公司預期。受歐元貶值影響，歐洲市場在上半年僅成長2% YoY。中國地區營收在上半年仍呈弱勢表現，衰退9.4% YoY。

研華科技總經理陳清熙表示，由於中國市場需求不佳，上半年整體營收表現低於公司在年初所設的目標。但受惠於營運規模與費用控管，加上原物料價格趨弱，對於費用以及成本端有利。故獲利率仍符合研華公司以往表現。