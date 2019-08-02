親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

研華Q2每股賺2.71元 年增19%

2019-08-02 16:02經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

全球智能系統 （Intelligent Systems）領導廠商研華公司（2395）今（2）日舉行董事會，公佈2019年第2季合併財務報表，合併營收約為139.76億元，較2018年同期增加11%，營業毛利為54.10億元（毛利率38.7%），合併稅後淨利為18.94億元、年成長19%，第2季每股稅後盈餘為2.71元。

整體上半年營收，以美元為基準來看，由於自2月起計入ATJ（Advantech Technologies Japan）之營收貢獻，應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）營收成長54%YoY，最為突出。

其次則為網路暨通訊事業群（Networks and Communications Group, NCG），營收成長16% YoY。嵌入式運算核心事業群（Embedded IoT, EIoT）則成長7% YoY，符合公司預期。

研華表示，智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）營收動能自2Q19起趨弱，主因專案延遲出貨，上半年營收衰退1% YoY。工業物聯網事業群（Industrial IoT Group）由於受中國市場需求下滑影響，營收在上半年衰退5%。

若以區域而言，日本市場受惠於ATJ的營收貢獻，上半年營收成長199% YoY；其次則為新興市場，整體成長23% YoY。北美市場表現始終穩健，上半年營收成長14.6% YoY，符合公司預期。受歐元貶值影響，歐洲市場在上半年僅成長2% YoY。中國地區營收在上半年仍呈弱勢表現，衰退9.4% YoY。

研華科技總經理陳清熙表示，由於中國市場需求不佳，上半年整體營收表現低於公司在年初所設的目標。但受惠於營運規模與費用控管，加上原物料價格趨弱，對於費用以及成本端有利。故獲利率仍符合研華公司以往表現。

營收
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

買盤卡位 大聯大無懼

2019-08-02 14:28

外資看瑞昱不同調 憂無線耳機動能放緩

2019-08-02 11:12

聯發科目標價 五外資調升

2019-08-01 23:35

台達電 Q3營收將攀峰

2019-08-01 23:33

禾伸堂急單效應 後市俏

2019-08-01 23:33

力成遇亂流 股價弱勢

2019-08-01 23:33

超眾除息首日 跌2.5元

2019-08-01 23:33

同泰 上半年每股虧損2.38元

2019-08-01 23:33

精誠挺AI新創 成果豐

2019-08-01 23:33

瑞昱 Q2每股賺3.63元

2019-08-01 23:33

緯穎目標價 大摩喊550元

2019-08-01 23:33

Q2 EPS／創意0.77元 今辦法說

2019-08-01 23:33

Q2 EPS／大聯大0.97元 優於預期

2019-08-01 23:33

三外資報告：買進日月光

2019-08-01 23:33

譜瑞-KY第2季每股賺7.1元 第3季營收看增16％

2019-08-01 17:47

光聯7月營收1.52億元 月增0.9％

2019-08-01 17:32

大摩初評緯穎 目標價喊上550元

2019-08-01 16:28

瑞昱第2季獲利創新高 每股純益3.63元

2019-08-01 15:20

聯發科搶4G市場 高通本季展望悲觀

2019-08-01 14:36

聯發科領軍 IC設計撐盤要角

2019-08-01 14:36

光寶科Q3營收看增 明年還有2烏雲

2019-08-01 14:35

台達電Q2亮眼 下半年展望謹慎

2019-08-01 14:34

車用MLCC熱 被動元件Q3露曙光

2019-08-01 14:34

Q2獲利略減 禾伸堂上半年每股賺3.4元

2019-08-01 14:34

聯發科法說後外資齊叫好 喊上380元

2019-08-01 14:30

5G新手機井噴成長的受惠股 全新Q2EPS創3年新高

2019-08-01 12:10

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35

大聯大Q2獲利超乎預期 EPS 0.97元

2019-08-01 19:40

瑞昱Q2營收與獲利創新高 Q3估再升溫

2019-08-01 19:37
看更多

熱門文章

外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔

2019-08-01 17:09

台股大跌近百點 外資賣什麼股？買什麼股？

2019-08-01 21:16

三外資喊買日月光 最高目標價82元

2019-08-01 18:21

美中貿易戰再開！電子五哥準備好了

2019-08-02 09:30

法人力捧本周強勢股 逆勢走強

2019-08-02 00:14

台塑股價跌破百元 七個月首見

2019-08-01 23:33

聯發科目標價 五外資調升

2019-08-01 23:35

中鋼進口鐵礦 運費降

2019-08-01 23:33

外資賣超158億 台股連五黑

2019-08-02 00:14

台股遭空襲 10檔法人介入強勢股必看

2019-08-02 10:33

川普對陸商品加徵關稅、美股重挫 台股早盤大跌逾140點

2019-08-02 09:12

川普嚇趴台股 這幾檔避險股逆勢上漲

2019-08-02 12:46

國際政經再起波瀾 台股重挫182點收10,549

2019-08-02 13:57

蘋果中箭拖累 大立光失守4,000元、蘋概股一片慘綠

2019-08-02 12:07

OPPO旗下 陸廠realme告捷 供應鏈樂

2019-08-01 23:33

台達電 Q3營收將攀峰

2019-08-01 23:33

禾伸堂急單效應 後市俏

2019-08-01 23:33

美9月再加徵陸貨10％關稅 蘋概三王應聲挫台股大跌

2019-08-02 09:32

5G加持 櫃買指數相對抗跌

2019-08-01 19:40

緯穎目標價 大摩喊550元

2019-08-01 23:33

鎳價看漲 大成鋼利多

2019-08-01 23:38

力成遇亂流 股價弱勢

2019-08-01 23:33

貿易戰擾亂 台股短線進入觀望期

2019-08-02 08:42

外資看瑞昱不同調 憂無線耳機動能放緩

2019-08-02 11:12

統一除息 首日貼息

2019-08-01 21:28

大聯大Q2獲利超乎預期 EPS 0.97元

2019-08-01 19:40

譜瑞 上半年EPS達14元

2019-08-01 23:38

美中貿易戰升溫 投顧：電子業旺季恐修正

2019-08-02 13:31

瑞昱 Q2每股賺3.63元

2019-08-01 23:33

熱錢湧進入ETN 富邦特選大蘋果創佳績

2019-08-01 20:23

又一家獨董變卦 和潤撤回上市申請

2019-08-02 13:35

ETN買氣熱 富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN衝第一

2019-08-02 00:57

瑞昱Q2營收與獲利創新高 Q3估再升溫

2019-08-01 19:37

嘉泥沖繩飯店 委外管理

2019-08-01 23:33

就市論勢／食品、網通、營建 可留意

2019-08-01 23:40

台股8月行情 李秀利：聚焦三大重點

2019-08-02 08:19

Q2 EPS／創意0.77元 今辦法說

2019-08-01 23:33

花仙子迎旺季 動能強

2019-08-01 23:33

超眾除息首日 跌2.5元

2019-08-01 23:33

聯發科、環球晶 押價平

2019-08-01 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top