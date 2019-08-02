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創意Q2獲利下滑股價今重挫 公司：符合先前法說預期

2019-08-02 11:44經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

IC設計廠創意電子（3443）公布第2季業績，其中，單季獲利較第1季減少逾三成，對此，該公司表示，去年仍有比特幣挖礦機的營運貢獻，今年要用其餘的接單來補足，在先前說法會上，公司就已預期第2季營運較首季下滑，並沒有意外，對於下半年營運展望，公司表示，今（2）日的法說會上將詳細說明。

受到第2季業績較首季明顯下滑及大盤重挫逾200點影響，今創意股價盤中一度重挫逾8%。創意第2季營收24.27億元，季減5%，年減25%，單季毛利率33.5%，季增1.9個百分點，年增2.5個百分點，營益率4.5%，季減0.4個百分點，年減4.1個百分點，第2季稅後純益為1.03億元，較上季減少33%，年減54%，單季每股稅後純益0.77元。

創意累計上半年營收49.88億元，年減17%，毛利率32.5%，與去年同期持平，營益率4.7%，年減3.77個百分點，累計上半年稅後純益2.56億元，年減40.6%，上半年每股稅後純益1.91 元。

對於第2季營運表現，該公司表示，主要由於去年仍有比特幣挖礦機的營收約31億元，而去年全年營收約在134億元，以去年而言，比特幣佔營運比重仍有二成以上，但今年則是完全以其他領域的接單來補足，特別是去年第2季營運基期也相對較高。

因此，第2季營運表現看來相對去年同期明顯下滑，不過，該公司強調，第2季的營運趨勢在上次法說會已有預期，而實際營運表現也都在公司的預期範圍內。

市場法人則是認為，今年對創意來說，除了沒有去年的挖礦機貢獻之外，在消費性電子方面的接單也受到美中貿易戰的影響，因此，今年上半年營運降溫已在預期之中，而就中長期來看，在人工智慧、物聯網仍將積極發展之下，該公司長期營運仍看成長。

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