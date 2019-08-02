矽力受惠於去美化政策 下半年淡季不淡

2019-08-02 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



美中貿易談判惡化，中國供應鏈去美化政策如火如荼進行，對國產IC設計採購有提前加速趨勢，華為加快5G基地台國產IC晶片採購量，對IC設計矽力-KY（6415）在電源管理IC拉貨動能轉強，且較預期時間提前半年，矽力第3季傳統淡季將出現淡季不淡，法人預估第3季營收可望較上季成長15%，全年營收恢復雙位數成長。

美中貿易談判再度出現變局，9月起將對中國輸美價值3,000億美元產品加徵10%的關稅，美中貿易戰火再次點燃，加速中國廠商供應鏈去美化腳步，像是近期高通發布下半年展望，便點出貿易戰使得大客戶華為採用自家海思晶片數量增加。

早在上半年華為禁止令事件，對中國企業產生寒蟬效應，深怕供應鏈如同華為、中興一般遭美方斷貨，在晶片零組件替代走向國產化，對於中系、台系IC設計加速認證作業，華為更早在去年便對國產晶片進行認證作業，矽力在上半年多款電源管理IC便通過華為認證通過，並在第2季開始小量拉貨。

貿易戰不僅加快華為推動去美化腳步，也加快5G布建速度，原本市場預期華為5G基地台在2020年才開始對供應鏈啟動拉貨，然因貿易戰不見改善，時間有往前提前半年跡象，預料今年仍以外商晶片供應為主，但逐季提高國產比重，矽力下半年即感受來自5G基地台訂單升溫，預期2020年將進入出貨高峰期，而華為其他手機、消費性產品也將陸續導入矽力晶片。