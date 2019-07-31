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聯發科Q2毛利率41.9% EPS 4.11元

2019-07-31 16:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科(2454)第2季財報今(31)日出爐，合併營收615.67億元，季增16.8%，年增1.8%；合併毛利率41.9%，季增1.2個百分點，年增3.7個百分點；合併營業利益61.43億元，季增93.9%，年增50.1%；合併本期淨利65.03億元，每股純益4.11元。

聯發科第2季合併營收較前季增加，主要因各類消費性電子季節性需求回升，較去年同期增加，主要因物聯網、客製化晶片及電源管理晶片等消費性電子產品營收成長；第2季營業毛利257.9億元，季增20.1%，年增11.6%；毛利率41.9%，毛利率提高主要因有利的產品組合。

營業費用196.47億元(佔營收31.9%)，前一季營業費用為183.04億元(佔營收34.7%)，去年同期則為190.2億2元(佔營收31.4%)，營業費用增加，主要因研發投入增加；第2季營業費用主要項目包括：研究發展費用154.07億7佰萬元(佔營收25%)，高於前一季146.07億元，高於去年同期142.72億元。

第2季營業利益61.43億元，季增93.9%，年增50.1%；營業利益率為10%，高於前一季6%，及去年同期6.8%；營業外淨利益18.77億元，佔營收3%，主要來自利息與處分投資利益；第2季所得稅費用15.18億元。

第2季本期淨利65.03億3佰萬元，季增90.4%，年減12.6%；本期淨利率為10.6%，高於前一季6.5%，低於去年同期12.3%；每股純益4.11元，前一季每股純益2.17元，去年同期則為4.72元。

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