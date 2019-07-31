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法說前外資趕出報告降評 聯發科中斷漲勢失守月線

2019-07-31 11:49經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照
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聯發科（2454）今（31）日盤後將召開法說會，美系外資則是搶先發出報告，考量短期風險太大下，決定調降評等及目標價，將聯發科由加碼調降到中立，目標價由349元調降到339元；本土法人則是重啟評等，給予降低持股評等，目標價由210元調高至268元。

聯發科法說前，外資報告搶先出爐，繼日系外資維持買進評等，目標價由335元調高到370元後，美系外資最新報告卻是不同的看法，美系外資表示，聯發科長線毛利率將可穩定提升，但短線則有華為對中階慧手機和5G SoC的積極，恐將擠壓聯發科在中國大陸的其他客戶。

美系外資預估，聯發科第3季營收約僅小幅季增5~10%；另外，5G晶片部分，聯發科可能錯過OPPO明年第1季的5G智慧手機，不過，到明年第2季5G SoC成本將出現下滑，則是有利於聯發科的成本控制。

美系外資表示，聯發科長期毛利率將穩定提升，且因5G SoC平均售價較高，營運也受惠，但短期風險太大，尤其是5G及未來3～4個季度的營收恐出現疲軟的風險，因此調降評等及目標價。

相較先前日系外資維持聯發科買進評等，目標價由335元調高到370元，美系外資則是調降評等及目標價，另外，本土法人也重啟評等，認為聯發科整體成長面臨5G晶片貢獻有限，且電視成熟產品線營收減少，給予降低持股評等，但目標價則由210元調高至268元。

聯發科連日來股價往上走高，一度衝達328元，創下去年6月12日以來波段高點，但今日則是中斷連續四日的漲勢，早盤以322元開低，一度下探至309元，盤中跌幅4.45%，一口氣失守5日線及月線。

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