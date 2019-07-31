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瀚宇博擬入股嘉聯益 兩公司股價同步重挫

2019-07-31 10:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

華新集團旗下PCB廠瀚宇博德將以參與私募及換股方式取得軟板廠嘉聯益 (6153) 24%股權，認購價每股 28 元，入股完成後將成為嘉聯益單一最大股東，但兩家公司合作案宣布後，今(31)日恢復交易卻是重挫的表現，嘉聯益以跌停開出，瀚宇博早盤也曾觸及跌停，盤中雖有打開，但跌幅仍重。

瀚宇博將以參與私募及換股方式，取得嘉聯益 24% 股權，預估最快 10 月底完成，到時候嘉聯益股本將增達54億元，股本膨脹 30.75%，另外，因有部分是以換股方式取得嘉聯益股權，瀚宇博股本也將增加 3.2 億元，股本將增達 49 億元。

瀚宇博、嘉聯益宣布策略聯盟，瀚宇博將以24.38億元，參與嘉聯益私募，並透過換股合計取得24%股權，瀚宇博表示，將整合雙方原有優勢，在軟硬結合板趨勢下，搶攻5G高速發展商機。

兩家公司在宣布策略聯盟停牌前一個交易日（7月29日）同步爆量大漲，瀚宇博以40.1元新天價作收；嘉聯益則是收在36.2元，創3個月多波段高價，但今日恢復交易的股價則是齊挫。

嘉聯益以32.6元跌停開出，盤中打開一度拉至34.2元，盤中跌幅8.7%；瀚宇博早盤以38.2元低盤開出，一度重挫至跌停36.1元，跌停打開後一度拉升至38.65元，盤中跌幅6.48%。

嘉聯益瀚宇博德
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