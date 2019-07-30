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美律法說展望保守 外資再降目標價、股價探低

2019-07-30 12:52經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美律（2439）預估第3季營收持平，估計娛樂產品營收季減雙位數，揚聲器季增30%，第4季的能見度目前仍不明朗，恐將旺季不旺；美律釋出對下半年保守看待的訊息，外資最新報告出爐，亞系外資調降目標價，由220元調降到175元，今（30）日股價開低走低，一度下探至150元，為二個月來的低點價位，盤中跌幅4.74%。

美律第2季財報亮眼，但第3季、第4季展望則是趨於保守，在客戶提前拉貨下，第2季營收100.64億元，季增31.88%，年增50.02%；毛利率16.12%，季增2.83百分點，年增6.45百分點；稅後純益7.76億元，季增86.64%，年增950.3%，每股純益3.8元。

累計美律上半年營收176.95億元，年增58.9%，毛利率14.9%；合併稅後純益11.92億元，每股純益 5.89元；預計8月22日除息，每股現金股利8.6元。

外資在美律法說會前已陸續調降目標價，最新美系、亞系外資報告出爐，亞系外資表示，第3季揚聲器進入智慧手機旺季，將帶動營收季增30%，但耳機市場疲軟，預估耳機營收恐下滑兩位數，第4季能見度不明朗，決定調降目標價，由220元調降到175元，評等為持有，今明年的每股純益則調降至14.01元、14.66元。

美系外資表示，美律將產線轉往泰國，加上產品組合不佳，短期恐將壓低毛利率的表現，維持中立評等，目標價由130元調升到135元。

在美律法說前也有包括美系及日系外資先後調降美律評等及目標價；日系外資率先在上周五調降美律評等，由買進調降至中立，目標價由213元調降至168元；美系外資調降評等，由加碼調降至中立，目標價由215元調降到170元；另一家美系外資重申美律中立評等，目標價由140元調降到130元。

美律今日在下半年旺季恐不旺，及外資調降目標價之下，股價開低走低，早盤以154元開出後一度下滑至150元。

美律
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