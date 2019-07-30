中華電股價相對抗跌 成交量在近千張附近

2019-07-30 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



中華電（2412）今（30）日早盤維持平盤附近，相較於其他個股隨著大盤由紅轉黑，中華電信表現相對抗跌，盤中成交量在近千張附近。

中華電信上周除息，每股發放4.48元現金股利，只是，除息之後，中華電信股價每天小幅墊高，目前仍未填息，也導致日K落在所有均線之下。

中華電信預計今年招募1,600名新人，著重AI（人工智慧）、大數據、物聯網、行動支付、資安及5G等專業領域人才；中華電信著眼發展AI、大數據領域，未來也將運用數位匯流轉型優化成本與費用，此外，也將推出智慧生活相關等各項新興業務。