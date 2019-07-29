盛群今法說會 法人：估全年EPS維持4元以上

2019-07-29 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



微控制器廠商盛群（6202）於29日舉行法說會，公布第2季每股純益為1.13元，累計上半年每股純益為2.03元。法人估計，該公司上半年每股純益已逾2元，下半年表現應該不會比上半年差，全年每股純益應可至少維持4元以上水準。

盛群第2季合併營收為12.04億元，季增16％、年減9.4％，歸屬母公司業主淨利為2.54億元，年減18.4％。該公司累計上半年合併營收為22.42億元，年減7.1％， 歸屬母公司業主淨利為4.58億元，年減14.9％。

盛群上半年中國與台灣市場業績都下滑，在其他海外市場維持成長，盛群業務行銷中心副總蔡榮宗表示，下半年台灣市場業績應有機會止跌，不過今年整體業績可能無法維持跟去年一樣，但會盡力讓衰退幅度越少越好。

盛群上半年MCU的業績占比為76％，出貨量為3.13億顆，年減5％。在32位元MCU方面，該公司曾因手機客戶挹注，使得2017年第4季與2018年第1季相關成績亮眼，只是後續因為報價問題而放棄上述訂單，不過近幾季相關業績已回復水準，上半年32位元MCU出貨量為931.5萬顆，年增6％。

至於外界矚目的TWS真無線藍牙耳機充電盒晶片相關出貨，盛群已有小米與華為兩家客戶，預計下半年再添第3家中國手機廠客戶。該公司指出，受到美中貿易戰因素影響，近期已接獲某大客戶通知後續訂單將縮減，目前評估下半年相關出貨量，可能與上半年差不多，全年出貨量為500萬顆。