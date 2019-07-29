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PCB除息秀 台郡貼息欣興一度填息

2019-07-29 12:09經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

PCB除息秀今（29）日登場，近期股價強勢的欣興（3037）早盤一度填息，至於台郡（6269）則呈現貼息狀態。展望第三季，隨著PCB傳統旺季到來，法人看好欣興、台郡本季營運動能，營收將超過第二季成績。

欣興、台郡今日同步展開除息，分別配發現金股利0.8元及5元。惟台郡今日開盤陷入平盤震盪，隨後股價走低，呈現貼息狀態。至於欣興表現較佳，早盤迅速填息，來到41.15元價位，惟盤中漲幅收斂，但仍上漲近1%，穩步邁向填息。

PCB暨IC載板廠欣興因ABF載板出貨大增的利多，近期獲得多家外資喊買，歐系外資最近給予欣興目標價48元，主要是ABF載板需求快速成長，欣興下半年到明年有機會大幅漲價，再來則是天線封裝（AiP）使用的BT載板也可望在ABF基板之後，成為欣興下一波獲利動力。

展望今年營運，欣興認為，雖然中美貿易戰局勢較去年加劇，但欣興今年仍有機會持續成長，獲利可望比去年更好，對明、後年更上層樓有信心。法人預估，欣興今年第3季進入傳統旺季，法人看好有望延續獲利表現。

台郡6月營收15.28億元，月增1%、年減13%，累計今年上半年營收89.96億元，年減13.6%。法人預估，台郡第一季營運谷底已過，自第二季起可望逐步回溫。

台郡將於明（30）日召開法說會，公佈第二季成績，並釋出下半年展望。台郡先前已定調，下半年即將進入旺季，公司將能按計劃持續擴大新天線產品的市佔率。在今年動盪不安的國際局勢中，台郡今年的營運預估將與去年能持平。

台郡力拼5G佈局，董事長鄭明智先前指出，今年在中美貿易及國際局勢動盪不安中，台郡憑藉已提前跨入5G新技術的優勢，要加速5G新產能的佈局，台郡將能在未來5G智能通訊產業中領先勝出。同時，今年第二季已在高雄廠區及大陸昆山廠區兩地動工，投資百億興建新廠及倍增產能。

台郡欣興5G

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