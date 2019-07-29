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華邦電7月起產能滿載 今股價獨強

2019-07-29 11:47經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）上周五（26）日下午舉行法說會，公司表示，7月開始該公司產能已全開，且目前看來，今年營運谷底落在第一季，下半年將明顯優於上半年，在基本面優於市場先前預期之下，今日反應法說會釋出利多，股價在記憶體股中獨強，盤中逆勢上漲2%至4%。

總經理詹東義表示，第一季是華邦電的營運谷底，最壞情況已過去，第二季看到需求已有往上走的趨勢，且第二季單季獲利也較上季成長逾一成，下半年營運將會比上半年好，7月起產能已滿載，受此消息激勵，今日華邦電股價相對強勢，而南亞科及旺宏今日則是呈現漲多拉回休息。

此外，美中、日韓貿易戰雖對市場有不確定性，但對國內幾家記憶體大廠，包括華邦電在內，卻是偏多的消息，尤其日韓貿易戰爆發後，客戶擔心南韓三星的出貨不確定，在預期的心理下，不僅讓市場端提前拉貨，也規劃想另找可靠供應商，已有主要客戶希望華邦電下半年全力支援貨源。

華邦電第二季合併營業收入為120.11億元，較第一季增加10.32%，營業毛利率為26%，較第一季減少6個百分點，較去年同期減少13個百分點。營業利益率 2%，較第一季減少4個百分點，較去年同期減16個百分點，歸屬母公司淨利為 4.62億元，季增 11.33%，年減 78.56%，第二季每股稅後純益為0.12元。

華邦電今年上半年累計營收228.98億元，毛利率29%，比去年同期減9個百分點，營益率4%，年減14個百分點，上半年稅後純益為8.77億元，較去年同期減少 76.48%，上半年每股稅後純益為0.22元。整體而言，今年上半年，華邦電營運表現，仍受到記憶體價格持續下跌影響。

華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
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華邦電記憶體

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