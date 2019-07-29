親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美國觀光客「羅馬殺警案」：義大利警察的憤怒刑求風波

美律Q2財報靚 法說前外資保守看、股價利多不漲

2019-07-29 11:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美律(2439)第2季財報表現亮眼，交出歷年來最旺的第2季佳績，但是外資看法卻是偏向保守，繼上周日系外資率先調降評等及目標價後，兩家美系外資也趕在今(29)日法說會前調降美律評等及目標價；美律股價利多不漲，早盤以162元下跌開出，盤中跌幅2.76%。

美律第2季營收100.64億元，季增31.8%，年增50%；毛利率16.12%，季增約2.8個百分點，年增6.43個百分點，創近7季高點；稅後純益7.76億元，季增86.5%、年增921%，每股純益3.8元。美律累計上半年營收176.95億元，年增58.9%；合併稅後純益11.92億元，較去年同期279萬元大幅成長，每股純益5.89元，創歷史同期新高。

美律預計今日下午召開法說會，雖然第2季財報亮眼，但已有3家外家先後調降美律評等及目標價；日系外資率先在上周五調降美律評等，由買進調降至中立，目標價由213元調降至168元，日系外資表示，下半年美律恐將欠缺娛樂業務成長動能，加上美系客戶機種量能將開始下滑，預估下半年營收恐衰退10%，決定調降評等，且下修今明年獲利預估，降幅15%及13%。

兩家美系外資在美律第2季財報公布後也調降評等及目標價，美系外資表示，美律第2季財報優於預期，長線看好無線耳機趨勢，但受總體經濟不確定因素的影響，下半年發表的新產品可能較上半年少，影響美律等供應商的產能配置，預估美律下半年娛樂產品恐難年增，決定調降評等，由加碼調降至中立，目標價由215元調降到170元。

另一家美系外資表示，美律第2季營運表現應是今年的高峰，第3季及第4季娛樂耳機營收恐將出現季減和年減，下修今年下半年及明年獲利預估，降幅分別達28%、7%，重申美律中立評等，目標價由140元調降到130元。

美律法說會前股價未受到財報利多的激勵，今日以162元開低，一度下滑至158.5元，跌破160元，盤中跌幅2.76%。

美律董事長廖祿立。聯合報系資料照
美律董事長廖祿立。聯合報系資料照
分享

美律外資財報

相關新聞

華邦電7月起產能滿載 今股價獨強

2019-07-29 11:47

外資低接？ 聯電股價逆勢彈升

2019-07-29 10:27

PCB除息秀 台郡貼息欣興一度填息

2019-07-29 12:09

綠能、工控雙引擎加持 信邦創上市掛牌新高

2019-07-29 11:22

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35

達興材料上半年業績靚 股價走強

2019-07-29 09:57

昇陽半雙引擎啟動 法人看好下半年單季營收表現

2019-07-29 09:33

全新Q2每股純益0.78元 拉貨動能強

2019-07-28 23:16

奇鋐上季每股純益0.65元 武漢廠將啟用

2019-07-28 23:14

最旺Q2 美律每股賺3.8元

2019-07-28 23:14

Fitbit攻父親節 台系鏈補

2019-07-28 23:14
看更多

熱門文章

長線保護短線概念股 擇優分批布局

2019-07-28 19:06

旺宏、瑞儀 四檔錢景佳

2019-07-28 23:25

三飆概念股 躍交投亮點

2019-07-28 23:43

Fed效應 熱錢做多訊號亮了

2019-07-29 00:29

新興債報酬誘人 ETF規模衝千億元

2019-07-28 21:40

長線護短線概念 吸睛

2019-07-28 22:34

最旺Q2 美律每股賺3.8元

2019-07-28 23:14

外資融通擬鬆綁 台股迎活水

2019-07-29 00:27

台股再戰11000點 本周聚焦4推力

2019-07-28 13:11

威剛看記憶體 旺到11月

2019-07-28 23:13

林昌興：降息前 外資買這些ETF

2019-07-29 09:39

權證教戰／除權息吸金 交投、持倉唱雙升

2019-07-28 13:11

奇鋐上季每股純益0.65元 武漢廠將啟用

2019-07-28 23:14

興櫃三劍客 漲勢凌厲

2019-07-28 23:22

重量級法說 牽動行情

2019-07-28 23:54

全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35

台燿高階產能 延後放量

2019-07-28 23:20

Fitbit攻父親節 台系鏈補

2019-07-28 23:14

上緯、世紀鋼 押逾90天

2019-07-28 23:25

群聯目標價 喊到375元

2019-07-28 22:34

三飆概念股／光洋科、金益鼎 放閃

2019-07-28 23:43

全新Q2每股純益0.78元 拉貨動能強

2019-07-28 23:16

三飆概念股／裕民、慧洋 買盤力挺

2019-07-28 23:43

車王電 駛進印尼

2019-07-28 23:16

最牛一輪／中磊帶勁 群益8C高歌

2019-07-29 01:48

裕日車 下半年業績喊衝

2019-07-28 23:17

中光電 本月出貨衝高

2019-07-28 23:15

三飆概念股／新興、中航 業績揚帆

2019-07-28 23:43

誠美材債協通過 股價走高收復票面價

2019-07-29 09:18

交割專戶做資金來源 金管會持保留態度

2019-07-28 23:53

外資低接？ 聯電股價逆勢彈升

2019-07-29 10:27

昇陽半雙引擎啟動 法人看好下半年單季營收表現

2019-07-29 09:33

技術指標／外資偏多 大盤續高檔整理

2019-07-28 13:11

三飆概念股／唐榮、允強 短線聚焦

2019-07-28 23:43

櫃買業績發表 七連發

2019-07-28 23:20

達興材料上半年業績靚 股價走強

2019-07-29 09:57

外資看融資借錢 成本是關鍵

2019-07-28 23:53

基富通「好享退」 30日截止報名

2019-07-28 22:34

生技展專業諮詢 回響熱

2019-07-28 23:20

期貨商論壇／黃金期 避險優選

2019-07-28 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top