美律Q2財報靚 法說前外資保守看、股價利多不漲

2019-07-29 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美律(2439)第2季財報表現亮眼，交出歷年來最旺的第2季佳績，但是外資看法卻是偏向保守，繼上周日系外資率先調降評等及目標價後，兩家美系外資也趕在今(29)日法說會前調降美律評等及目標價；美律股價利多不漲，早盤以162元下跌開出，盤中跌幅2.76%。

美律第2季營收100.64億元，季增31.8%，年增50%；毛利率16.12%，季增約2.8個百分點，年增6.43個百分點，創近7季高點；稅後純益7.76億元，季增86.5%、年增921%，每股純益3.8元。美律累計上半年營收176.95億元，年增58.9%；合併稅後純益11.92億元，較去年同期279萬元大幅成長，每股純益5.89元，創歷史同期新高。

美律預計今日下午召開法說會，雖然第2季財報亮眼，但已有3家外家先後調降美律評等及目標價；日系外資率先在上周五調降美律評等，由買進調降至中立，目標價由213元調降至168元，日系外資表示，下半年美律恐將欠缺娛樂業務成長動能，加上美系客戶機種量能將開始下滑，預估下半年營收恐衰退10%，決定調降評等，且下修今明年獲利預估，降幅15%及13%。

兩家美系外資在美律第2季財報公布後也調降評等及目標價，美系外資表示，美律第2季財報優於預期，長線看好無線耳機趨勢，但受總體經濟不確定因素的影響，下半年發表的新產品可能較上半年少，影響美律等供應商的產能配置，預估美律下半年娛樂產品恐難年增，決定調降評等，由加碼調降至中立，目標價由215元調降到170元。

另一家美系外資表示，美律第2季營運表現應是今年的高峰，第3季及第4季娛樂耳機營收恐將出現季減和年減，下修今年下半年及明年獲利預估，降幅分別達28%、7%，重申美律中立評等，目標價由140元調降到130元。