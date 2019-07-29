全球電視面板H1出貨量年增3.6% 京東方奪冠、群創第三

2019-07-29 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年上半年全球液晶電視面板出貨規模為1.4億片，年增3.6%；出貨面積7734萬平方米，年增10.4%；中國面板廠上半年出貨數量占全球總量45.8%，其中，京東方（BOE）排名全球第一、LGD和群創(3481)分居二、三名。

根據群智諮詢統計，今年上半年全球液晶電視面板產能面積年增12.2%，預計全年將年增8.8%；群智表示，在需求不振的情況下，面對產能壓力，面板廠商積極謀求出貨增長，帶動上半年整體出貨同比實現增長。

但因出貨的增速低於面板產能增長的速度，行業庫存逐步走高，截至6月底，面板廠整體庫存已超過2周，庫存水位偏高。同時，由於終端銷售不如預期，使得通路及品牌的庫存走高，第3季度的面板出貨動力減弱。

以面板廠商來看，中國面板廠在產能持續增長的推動下，在全球液晶電視面板市場中的占比不斷增加，群智統計顯示，今年上半年中國大陸面板廠出貨數量占全球總量的45.8%，占比近半，；上半年出貨數量前五名依序是京東方（BOE）、LGD、群創、華星光電（CSOT）、三星（SDC）。

京東方上半年出貨數量2760萬台，排名全球第一，但出貨面積以微弱的差距次於LGD居第二。京東方的出貨總體平穩增長，G10.5擁有先發優勢，並積極開拓高端市場，但由於2季度65吋及75吋面板需求走弱，出貨面積增長呈現階段性放緩。

LGD液晶電視面板出貨數量2265萬片，年減 4.5%，排名第二。在2季度整體需求疲軟的環境下，LGD強化與戰略客戶的合作，出貨面積超越BOE排名第一。

群創受益於差異化的產品策略，出貨及運營狀況穩定；上半年出貨總量達2192萬片，年增5.6%，數量排名全球第三，面積排名第四。

華星光電排名擠進前五大，G10.5代線量產爬坡，其在55吋以上的大尺寸產品供應將顯著增長。但由於對TCL品牌過度依賴，不斷增長的產能也成為嚴峻考驗。

三星聚焦高端大尺寸產品，但受海外品牌和中國客戶需求走弱的影響，上半年出貨數量年減10.6%，庫存壓力陡增。三星策略性退出大尺寸LCD領域，下半年將關閉部分G8.5的產能，並將佈局QD OLED新技術，在運營愈發艱難的環境下尋求技術創新來突圍。