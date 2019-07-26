友達砸407億元擴產 首度在台建立高階車用面板產線

2019-07-26 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



友達表示，回應台商回流需求，向經濟部申請規劃砸下407億元擴建桃園、臺中現有廠房，招募超過600位本國人才，獲准通過。

友達將導入高階智慧化產線，生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，並首度在台灣建立高階車用面板產線，將可立即提供臺灣製造面板模組，成為國際品牌客戶堅強後盾。

在高階車用面板產線方面，友達指出，可提供儀表+中控，或是多片拼裝的車用面板，此次聚焦在高技術涵量、高附加價值以及差異化的應用產品。

智慧車HMI人機界面裝置的發展，帶動面板需求大幅度提升。友達掌握市場脈動，開發採用多片面板進行全貼合拼接的高性能車用面板，如大型駕駛艙曲面顯示器結合12.3吋儀錶板、20吋中控台及副駕駛座面板，具備高亮度和高解析畫質，以及1,200R曲率和一體成型的流線外觀。

由12.3吋儀錶板及12.3吋中控台顯示器組成的V型駕駛艙顯示器，擁有300R 曲率，搭載採用特殊冷彎技術的保護玻璃，展現精準優異的畫質。

友達也是全球電競面板主力供應大廠，其中32吋4K顯示器面板採用Mini LED背光源設計，能提升畫面清晰細緻度，並減少畫面滯後與延遲，將提升使用者視覺體驗，昨日獲得中科「創新產品獎」。