新唐下半年MCU比上半年好 BMC客戶趕進度拉貨

2019-07-26 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



微控制器（MCU）廠新唐（4919）於26日舉行法說會，公布第2季每股純益為0.88元，獲利表現比首季大幅回溫。該公司總經理戴尚義表示，下半年MCU的業務應該會比上半年好。

新唐第2季合併營收為25.84億元，季增26％，獲利1.84億元，獲利比首季大增逾五倍，每股純益為0.88元。該公司累計上半年合併營收為46.34億元，年減約6％，獲利2.14億元，年減幅度為41％，每股純益為1.03元。

戴尚義坦言，受到貿易戰氛圍影響，使得中國客戶停看聽，在第1季的需求整個「僵住」，但是第2季又開始拉貨。

新唐近日公布要增資8,000萬股，戴尚義指出，主要是因應該公司同時投入開發三、四顆採40奈米與28奈米製程的產品，除了MCU與微處理器（MPU），也包括下一代的伺服器遠端管理（BMC）晶片。基於市場競爭考量，必須跨入更先進的製程與高階產品，這需要不少資金，但已經看到機會所在，不能放棄，所以才同時著手進行。

目前BMC業務占新唐業績比重僅個位數百分比，該公司表示，上半年客戶訂單出貨的情形，跟去年拿到的預估數字相比是較落後，但根據最近客戶更新的下半年預測，客戶仍期望今年要達成原來預估的數字，這代表BMC下半年應可比上半年樂觀。

對於BMC業務的客戶端為何下半年追貨意願強勁，新唐提到，原因之一是英特爾處理器的供貨情況有所改善，所以對於市場狀況有所幫助。

至於MCU方面是否有機會因為美中貿易戰而受惠於轉單效應，取代其他國外廠商的位置，戴尚義指出，這件事人人有機會，但個個沒把握。今年確實在中國市場可能有轉單效應，中國的國企與央企為擴增內需，增加採購量，但評估相關效應還不至於很快發生。