親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

抗議元朗暴力事件 香港機場聚集2500人「接機」

新唐下半年MCU比上半年好 BMC客戶趕進度拉貨

2019-07-26 18:25經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

微控制器（MCU）廠新唐（4919）於26日舉行法說會，公布第2季每股純益為0.88元，獲利表現比首季大幅回溫。該公司總經理戴尚義表示，下半年MCU的業務應該會比上半年好。

新唐第2季合併營收為25.84億元，季增26％，獲利1.84億元，獲利比首季大增逾五倍，每股純益為0.88元。該公司累計上半年合併營收為46.34億元，年減約6％，獲利2.14億元，年減幅度為41％，每股純益為1.03元。

戴尚義坦言，受到貿易戰氛圍影響，使得中國客戶停看聽，在第1季的需求整個「僵住」，但是第2季又開始拉貨。

新唐近日公布要增資8,000萬股，戴尚義指出，主要是因應該公司同時投入開發三、四顆採40奈米與28奈米製程的產品，除了MCU與微處理器（MPU），也包括下一代的伺服器遠端管理（BMC）晶片。基於市場競爭考量，必須跨入更先進的製程與高階產品，這需要不少資金，但已經看到機會所在，不能放棄，所以才同時著手進行。

目前BMC業務占新唐業績比重僅個位數百分比，該公司表示，上半年客戶訂單出貨的情形，跟去年拿到的預估數字相比是較落後，但根據最近客戶更新的下半年預測，客戶仍期望今年要達成原來預估的數字，這代表BMC下半年應可比上半年樂觀。

對於BMC業務的客戶端為何下半年追貨意願強勁，新唐提到，原因之一是英特爾處理器的供貨情況有所改善，所以對於市場狀況有所幫助。

至於MCU方面是否有機會因為美中貿易戰而受惠於轉單效應，取代其他國外廠商的位置，戴尚義指出，這件事人人有機會，但個個沒把握。今年確實在中國市場可能有轉單效應，中國的國企與央企為擴增內需，增加採購量，但評估相關效應還不至於很快發生。

新唐貿易戰
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

可成看好Q3拉貨 逆勢抗跌

2019-07-26 14:38

友達虧損收斂 Q3怕失旺

2019-07-26 14:22

Q2純益季增86％ 旺宏：下半年非常樂觀

2019-07-26 14:20

傳奇推新手遊 營運補

2019-07-26 00:22

晶睿上半年EPS估逾2元

2019-07-25 23:34

安集 今年業績拚新高

2019-07-25 23:34

友達：產業仍吹逆風

2019-07-25 23:34

凌華 上半年淨利大增二倍

2019-07-25 23:34

光寶31日法說 聚焦營運展望

2019-07-25 23:34

友達強攻利基產品 穩步成長

2019-07-25 23:34

華碩ROG電競鍵盤熱賣

2019-07-25 23:34

鴻海除息 郭台銘53億入袋

2019-07-25 23:33

鴻海填息氣勢強 三大法人賣超18,695張

2019-07-25 17:39

台灣重回半導體設備龍頭 設備廠接到大禮

2019-07-25 14:55
看更多

熱門文章

友達：產業仍吹逆風

2019-07-25 23:34

零股盤中交易明年上路 十券商將開辦

2019-07-26 00:22

網通、CCL族 盤面亮點

2019-07-26 00:22

鴻海除息 郭台銘53億入袋

2019-07-25 23:33

鴻家軍除息秀 5檔已完成填息

2019-07-26 10:54

金價看漲 回收三雄強勢

2019-07-26 00:22

全民權證／旺宏熱 短打價平

2019-07-25 23:18

蘋果證實收購英特爾數據機事業 衝擊高通與聯發科

2019-07-26 10:12

嘉聯益、燿華 四檔聚光

2019-07-25 23:18

盤中零股交易挑「三高」族群 加速滾出一桶金

2019-07-25 22:24

8月遊戲展連發 電玩類股High

2019-07-26 00:22

盤中零股交易 小資族可挑三高股 加速滾出一桶金

2019-07-26 00:22

外資喊買華邦電 目標價升上22.5元

2019-07-26 12:58

鴻海、全新 押價外10％

2019-07-25 23:18

中租 上半年EPS 5.74元

2019-07-26 00:54

光寶31日法說 聚焦營運展望

2019-07-25 23:34

喬山 今起實施庫藏股

2019-07-25 23:34

美股回跌 台股恐高檔震盪

2019-07-26 08:44

智崴奪大單 獲利看升

2019-07-25 23:36

晶睿上半年EPS估逾2元

2019-07-25 23:34

全民權證／南亞科 挑逾90天

2019-07-25 23:18

特斯拉供應鏈臉綠 後市停看聽

2019-07-26 00:10

選股新顯學／因子選股 參與除權息報酬更佳

2019-07-26 14:38

日系外資下修美律目標價 娛樂耳機需求疲軟

2019-07-26 10:44

美時樂觀營運 擬轉上市

2019-07-25 23:36

大型股穩步填息 推升台股收紅

2019-07-26 00:22

台鹽膠原蛋白 接單熱

2019-07-25 23:34

友達強攻利基產品 穩步成長

2019-07-25 23:34

市場觀望美中貿易談判、美企財報 台股跌49點收10,891

2019-07-26 13:50

鴻家軍除息秀 這幾檔已填息

2019-07-26 14:38

亞德客 上半年EPS 7.72元

2019-07-25 23:34

台聚、國喬 迎歲修行情

2019-07-25 23:34

全民權證／欣興 二檔有看頭

2019-07-25 23:18

凌華 上半年淨利大增二倍

2019-07-25 23:34

華邦電盤中股價 一度漲逾4％

2019-07-26 10:27

Q2純益季增86％ 旺宏：下半年非常樂觀

2019-07-26 14:20

法說會前外資搶買 華邦電股價飆波段高

2019-07-26 12:36

宏誠大買光洋科股票8000張 聯電：目標是獲利

2019-07-26 13:36

誠美材經營權穩固 債務協商過關

2019-07-26 16:53

中鴻開漲盤 鋼市向榮

2019-07-25 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top