贊助林書豪戰隊強攻電競 威剛Q3營運高效發展

2019-07-24 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



看好全球電競市場高速成長，威剛（3260）積極擴展集團電競實力，預計28日由旗下電競品牌XPG與NBA台裔球星林書豪領軍的職業電競勁旅J.Storm正式簽約，打造雙贏戰績；在布局高收益的電競市場外，威剛也將受惠於第3季記憶體價格雙雙走揚，客戶建立庫存需求推升下，業績及獲利皆將展現旺季水準。

威剛董事長陳立白樂觀看待此次與J.Storm合作將是個強強聯手的組合。陳立白表示，XPG將是J.Storm在全球電競場上的最佳戰略夥伴。藉由XPG全系列產品的高效表現，將助J.Storm全球大賽戰績更上層樓，同時也經由這些電競頂尖高手的第一手經驗回饋，將讓XPG電競產品整體戰力超越玩家需求，成為高效電競品牌的首選。」

威剛表示，近期全球半導體產業雖受到美中及日韓貿易戰影響而快速變化，但該公司在全面掌握上游供應端、及客戶應用端的多方資訊，順利於7月NAND Flash及DRAM兩大記憶體價格反彈前搶先布局貨源，取得應有的庫存，可確保重要客戶不虞斷貨。

因與供應商及客戶早已建立長期合作關係，採購及業務兩大區塊皆對營運有正面貢獻，威剛預計，業績將可於7月~9月逐月發酵，整體表現將明顯優於上半年。

展望第3季，威剛表示，在DRAM供應端僅存三大廠商，新增產出相對有限；且大型資料中心（DataCenter）自去年第3季已開始去化庫存迄今，整體庫存水位已降至合理位置，加上迎接5G、車聯網、物聯網及AI等新應用興起，預期今年第3季底至第4季初，包括大型Data Center公司將重新啟動備貨需求，加上新款智慧手機的上市需求，以及NB、PC採購旺季，都將奠定DRAM價格長期走揚氣勢。

整體而言，今年DRAM及NAND Flash的現貨價低點都已在6月出現，合約價也將於7月出現低點。