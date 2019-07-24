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2020年MiniLED商機引爆 聚積明年進入量產高峰期

2019-07-24 12:04經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

LED股波段跌幅普遍不輕，隨著2019年新產品MiniLED出貨規模 可望擴大，...
LED股波段跌幅普遍不輕，隨著2019年新產品MiniLED出貨規模 可望擴大，個股股價表態走強。圖／取自隆達官網
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MiniLED背光新應用於2020年啟動，IC設計聚積（3527）Mini LED模組製造設備第3季開始進場組裝，預計第4季開始試產，法人預估2020年聚積Mini LED營收出現倍數成長，在良率達99%之下，整體獲利表現將有顯著提升。

原先MiniLED在上半年有機會取代傳統背光源被手機所採用，然因OLED與LCD價差逐漸拉近，手機採用意願減少，目前朝向電競筆電及顯示器市場發展，不過，隨著國際大廠三星、索尼相繼推出超大顯示器，MiniLED背光技術找到新契機，電競螢幕及顯示器採用增加，2020年進入高速成長期。

有鑑於MiniLED龐大商機，聚積在掌握PCB統整度、LED轉移技術、模組拼接方式及客戶源後，經過二、三年練兵，第3季Mini LED模組製造設備正式進場，預計第4季風險性試產，明年則進入量產高峰期，由於掌握關鍵技術經驗，預估明年量產良率可達99%以上，對業績將有顯著貢獻。

法人表示，聚積上半年受貿易戰影響，及手機採用MiniLED不如預期，客戶拉貨意願降低，待第4季Mini LED試產後，2020年可望逐季放量，營運成長引擎可望再次啟動。受惠於MiniLED題材帶動，聚積盤中股價再度來到波段高點131元，漲幅4.8%。

LED電競筆電
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