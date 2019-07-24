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研華參與華電聯網私募 實現IoT智慧城市共創戰略

2019-07-24 09:33經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395）昨（23）日宣布透過其全資子公司研華投資計畫參與台灣電信媒體與網路資訊之系統整合公司華電聯網（6163）私募方式發行現金增資。

藉由此次入股一案，華電聯網將正式成為研華於大中華及東南亞市場之智慧城市物聯網系統整合共創夥伴。

研華今日股價小漲開出，早盤小幅走揚近0.2%，華電網則開高後拉回至平盤。

研華希望藉由此次策略聯盟，與華電聯網在智慧城市物聯網領域形成平台供應商與系統整合商之上下游協同共創（Co-Creation）模式。除了技術與產品上的支持外，研華也將與華電聯網進行共同行銷，落實WISE-PaaS和SRP（Solution Ready Platform）解決方案之銷售。

華電聯網是國內結合資通網路、電信、媒體、資安四大產業之寬頻應用及系統整合服務廠商，此次將結合其多年創新應用業務服務與智慧城市之產業經驗、結合研華於智慧城市之解決方案，並積極採用研華WISE-PaaS物聯網雲平台，提供一條龍之整合型解決方案於智慧城市相關之專案與場域中。

隨著5G世代的來臨，華電聯網本著過去協助電信運營商建置3G、4G、及光纖網路的經驗，雙方將攜手合作應用5G的技術在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域，實現5G的創新應用商機。

研華科技董事長劉克振表示，華電聯網於智慧城市相關應用項目具有卓越之顧問和系統整合能力，結合研華於產業物聯網相關硬體及WISE-PaaS雲平台，將形成非常互補的策略夥伴關係，並共同打造智慧城市相關之解決方案。

華電聯網是少數整合商中，具規模且有能力整合智慧城市物聯網解決方案之合作夥伴。藉由與華電聯網的合作，研華有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區智慧城市物聯網市場之成長與市占率。

研華智慧城市物聯網
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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