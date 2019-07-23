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群創8萬張庫藏股 一周執行完畢

2019-07-23 17:21經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

圖為群創董事長暨執行長洪進揚。報系資料照／記者李珣瑛攝影
圖為群創董事長暨執行長洪進揚。報系資料照／記者李珣瑛攝影
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群創（3481）為宣示護盤決心，日前宣布7月16日起，買回8萬張庫藏股，今（23）日執行滿一周，宣布庫藏股執行完畢，買回股份總金額約6.2億元，平均每股買回價格7.74元。

群創原預定自7月16日到9月14日，買回8萬張庫藏股，預定買回價格5.08元至11元，用於轉讓員工。實施庫藏股前三個交易日，群創頻爆出逾10萬張大量，帶動股價強彈，最高曾衝上8.05元，但期間遭遇外資賣壓，股價向下修正，今天收在7.49元，連兩個交易日收黑；執行庫藏股期間，總計漲0.32元，漲幅約4%。

庫藏股群創
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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