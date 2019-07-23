親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「十秒被濃煙吞噬」 京都動畫火災倖存者：夥伴回不來了

日本傳統曾驚動聯合國 林志玲婚後一件事讓日人好羨慕

友訊股價開低走高 盤中股價漲1%

2019-07-23 10:49經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

友訊（2332）今（23）日開低走高，盤中股價漲1%、成交量迅速放大到5,000張以上，只是，多空交戰激烈，日K浮現一根10字線，仍站穩所有短期均線。

友訊昨晚公告，執行長李中旺因為明泰公司公務繁忙，無法兼任友訊執行長職務，請辭友訊執行長職務，即日起生效，而在公告中，友訊並未同步公布執行長接任人選。

友訊去年轉虧為盈，每股純益0.16元，只是，友訊今年第1季仍然交出單季虧損成績，每股淨損0.26元；友訊近年積極發展新技術，除了支援亞馬遜、Google語音助理系統之外，也積極投入5G發展。

友訊明泰亞馬遜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

小米促銷 供應鏈樂

2019-07-22 23:32

索尼銷售火熱 仁寶、美律同歡

2019-07-22 23:32

華碩新電競手機 下月開賣

2019-07-22 23:32

家登、京鼎 營運季季高

2019-07-22 23:31

聯詠 Q2每股賺3.5元

2019-07-22 23:31

聯茂唱旺 登CCL股王

2019-07-22 23:30

京元電、矽格 接單回溫

2019-07-22 23:30

友訊執行長 李中旺辭職

2019-07-22 23:30

立積 Q3拚雙位數成長

2019-07-22 23:30

臻鼎類載板 放量生產

2019-07-22 23:30

創意下周法說 聚焦新應用

2019-07-22 23:30

台積電法說會效應 法人：台股有望突破11000點

2019-07-22 17:54

聯茂登CCL股王 5G材料需求帶旺營運

2019-07-22 16:56

聯詠第2季獲利創11年高 每股賺3.5元

2019-07-22 16:28

正新力拓「雙印」拚突圍 除息首日填息率13.6％

2019-07-22 15:12

緯創除息熄火 Q3伺服器成長看俏

2019-07-22 14:27

傳蘋果採用Micro LED 錸寶攻漲停

2019-07-22 14:27

鴻海周四除息 三大法人近月買超27,403張

2019-07-22 12:16

台積電揭示5G需求狂潮 昇陽半、京元電聯袂上攻

2019-07-22 12:09

京鼎除息行情失靈 股價翻黑貼息

2019-07-22 11:53

超眾股價再寫新高 散熱族群激昂

2019-07-22 11:47

傳打進蘋果Micro LED供應鏈 錸寶攻漲停

2019-07-22 11:41

緯創股價開高走低 除息反變貼息

2019-07-22 11:36

法人看好後勢 和鑫帶量走升

2019-07-22 10:32

法人買盤加持 南亞科股價走強

2019-07-22 10:32

外資助拳 東元早盤帶量揚

2019-07-22 10:14

華為智慧機出貨樂觀 台積電還原權值股價創新高

2019-07-22 10:09

超眾股價連9漲 再創新高

2019-07-22 09:56

5G題材發酵 京元電股價勁揚

2019-07-22 09:52
看更多

熱門文章

法人欽點十大低估股 漲相掛保證

2019-07-22 18:43

鴻海周四除息 三大法人近月買超27,403張

2019-07-22 12:16

評價低估族群 將補漲

2019-07-22 23:38

台積股價衝 帶動101檔創今年新高

2019-07-22 23:39

大展將至 法人挑生技成長小金雞

2019-07-22 14:27

生技展概念股 搶鏡

2019-07-22 23:38

緯創除息熄火 Q3伺服器成長看俏

2019-07-22 14:27

緯創股價開高走低 除息反變貼息

2019-07-22 11:36

聯詠第2季獲利創11年高 每股賺3.5元

2019-07-22 16:28

傳打進蘋果Micro LED供應鏈 錸寶攻漲停

2019-07-22 11:41

小米促銷 供應鏈樂

2019-07-22 23:32

MicroLED商機台廠可望卡位成功 晶電領軍上漲

2019-07-22 12:41

台積電揭示5G需求狂潮 昇陽半、京元電聯袂上攻

2019-07-22 12:09

大立光8月6日除息 每股配發68元

2019-07-22 15:46

索尼銷售火熱 仁寶、美律同歡

2019-07-22 23:32

每股配發68元現金股利...大立光8月6日除息 發出91億現金

2019-07-23 00:23

正新力拓「雙印」拚突圍 除息首日填息率13.6％

2019-07-22 15:12

聯茂登CCL股王 5G材料需求帶旺營運

2019-07-22 16:56

國泰金調查：民眾看股市 四年來最樂觀

2019-07-23 00:18

超眾股價再寫新高 散熱族群激昂

2019-07-22 11:47

穩懋出貨動能 下半年轉強

2019-07-22 23:30

電子領漲 台股創波段新高收10944.53點

2019-07-22 14:14

台積電看多5G 供應鏈高歌

2019-07-22 14:27

中運加持 中鋼營運進補

2019-07-22 23:36

非蘋新機帶旺 散熱股很熱

2019-07-22 14:27

台積電領軍台股往萬一邁進 三大法人買超57.25億

2019-07-22 15:14

聯詠 Q2每股賺3.5元

2019-07-22 23:31

家登、京鼎 營運季季高

2019-07-22 23:31

台積電法說會效應 法人：台股有望突破11000點

2019-07-22 17:54

聯茂唱旺 登CCL股王

2019-07-22 23:30

京元電、矽格 接單回溫

2019-07-22 23:30

德昌 今年每股估賺5元

2019-07-22 23:35

傳蘋果採用Micro LED 錸寶攻漲停

2019-07-22 14:27

聯茂、欣興 四檔後市俏

2019-07-22 23:43

山林水 強攻廢棄物商機

2019-07-22 23:36

長榮航復飛 五福股價衝今年新高

2019-07-22 10:55

友達攜手北科大 衝刺研發

2019-07-22 23:33

波力、鈺齊 挾題材狂飆

2019-07-22 14:27

證交所訂7月31日為配息基準日

2019-07-22 23:38

就市論勢／IC設計股 中長線俏

2019-07-22 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top