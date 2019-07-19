外資相挺 偏光片雙雄齊力開紅

2019-07-19 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片雙雄誠美材（4960）和明基材（8215），同步獲得外資相挺，替其股價增添上漲動能，今（19）日股價雙雙開紅，誠美材展現重返票面價氣勢，盤中一度漲至9.99元，收復5日線及月線；明基材維持小漲，收復5日線。

外資自7月初起，積極回頭布局誠美材，截至昨天，外資連11買，持股比例回升至13.8%。明基材昨獲得外資大買1,655張，外資持股比例提升0.45個百分點，回升到9.46%，支撐股價維持在25元之上。