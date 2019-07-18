摩根大通初評欣興 目標價外資第一高

2019-07-18 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



看好5G大商機，外資圈在瑞士信貸、里昂證券等相繼喊進PCB大廠欣興（3037）後，摩根大通最新也發布欣興初評報告，預料ABF基板和BT載板躍為欣興兩大獲利來源，目標價喊出48元、為外資圈最高，激勵相關包括南電等今（18）日噴量上漲。

台股今因電子股跌多漲少，幾乎全場遊走平盤之下，但利多消息激勵欣興、南電帶量狂飆，ABF基板族群成為少數亮點。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余提出三大理由喊買欣興，包括一是ABF基板需求將快速成長，二是欣興下半年到明年有機會啟動大幅度漲價，三是天線封裝（AiP）使用的BT載板將接棒ABF基板、躍居欣興下一股獲利動力。

蔡宗余表示，全球半導體緩步降速，但來自5G、AI、HPC三大新應用所消耗的ABF基板需求正快速增加，他估計，2018-2021年全球ABF基板需求將複合成長20%，高於供給增速的12%，期間獲利複合成長率上探50%。

蔡宗余指出，由於ABF基板進入供不應求，預期上半年欣興產能利用率已較去年同期提升10個百分點，第2季接近滿載，下半年進一步受到兩個因素影響，一是晶片整合為大型晶片的趨勢加速，二是中國「去美化」將採用更多台灣產品，可能促使欣興啟動更大幅度漲價。

他表示，欣興透過高度槓桿的模式營運，因此只要基板價格微漲5個百分點，就會提振營益率達20%，更不用提大幅度的漲價。

此外，隨著明年5G毫米波產品大量問市，蔡宗余指出，因5G毫米波必須仰賴AiP封裝，過程將積極消耗BT載板，預期BT載板的內容需求，可達現有手機SoC（系統單晶片）的六倍之多；若保守預估10-15%的市場滲透率，BT載板產能便會持平目前手機SoC的產能。

不過，他也提醒，因市場對於終端需求和應用技術存在爭議，欣興短線波動可能放大，逢回布局為佳。據摩根大通的模型估算，欣興今、明年每股純益（EPS）將有2.03元和2.94元水準。