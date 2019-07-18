親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日警問縱火京都動畫動機 41歲嫌犯怒回：抄襲

摩根大通初評欣興 目標價外資第一高

2019-07-18 18:12經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

看好5G大商機，外資圈在瑞士信貸、里昂證券等相繼喊進PCB大廠欣興（3037）後，摩根大通最新也發布欣興初評報告，預料ABF基板和BT載板躍為欣興兩大獲利來源，目標價喊出48元、為外資圈最高，激勵相關包括南電等今（18）日噴量上漲。

台股今因電子股跌多漲少，幾乎全場遊走平盤之下，但利多消息激勵欣興、南電帶量狂飆，ABF基板族群成為少數亮點。

摩根大通科技產業分析師蔡宗余提出三大理由喊買欣興，包括一是ABF基板需求將快速成長，二是欣興下半年到明年有機會啟動大幅度漲價，三是天線封裝（AiP）使用的BT載板將接棒ABF基板、躍居欣興下一股獲利動力。

蔡宗余表示，全球半導體緩步降速，但來自5G、AI、HPC三大新應用所消耗的ABF基板需求正快速增加，他估計，2018-2021年全球ABF基板需求將複合成長20%，高於供給增速的12%，期間獲利複合成長率上探50%。

蔡宗余指出，由於ABF基板進入供不應求，預期上半年欣興產能利用率已較去年同期提升10個百分點，第2季接近滿載，下半年進一步受到兩個因素影響，一是晶片整合為大型晶片的趨勢加速，二是中國「去美化」將採用更多台灣產品，可能促使欣興啟動更大幅度漲價。

他表示，欣興透過高度槓桿的模式營運，因此只要基板價格微漲5個百分點，就會提振營益率達20%，更不用提大幅度的漲價。

此外，隨著明年5G毫米波產品大量問市，蔡宗余指出，因5G毫米波必須仰賴AiP封裝，過程將積極消耗BT載板，預期BT載板的內容需求，可達現有手機SoC（系統單晶片）的六倍之多；若保守預估10-15%的市場滲透率，BT載板產能便會持平目前手機SoC的產能。

不過，他也提醒，因市場對於終端需求和應用技術存在爭議，欣興短線波動可能放大，逢回布局為佳。據摩根大通的模型估算，欣興今、明年每股純益（EPS）將有2.03元和2.94元水準。

瑞信證券則預期欣興、南電同時受惠趨勢：欣興的ABF基板產能是台廠之最，南電則是ABF基板營收比重領先同業，表現值得期待。

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照
分享

欣興5G摩根
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

台積電看今年半導體恐衰退 法人點出這原因仍長期看好

2019-07-18 17:29

群創買庫藏股有效率！三天買回金額逾3億元

2019-07-18 17:16

台積電法說 預估營收季增18%

2019-07-18 17:03

NB提早拉貨 鎧勝-KY第三季恐旺季不旺

2019-07-18 14:42

卡位？市場派進攻 大同轉強

2019-07-18 14:42

台股平盤震盪 台積法說前小漲

2019-07-18 14:37

5G助陣 京元電盤中填息14.8％

2019-07-18 14:37

Q3旺季+併購效益 格威小碎步填息

2019-07-18 14:37

台積電Q2獲利667.7億元季增8.7％ EPS 2.57元

2019-07-18 13:45

5G PCB潛力股要發動了 大立光H2有疑慮

2019-07-18 12:30

網家：下半年動能暴衝

2019-07-18 12:30

立積Q3營運噴發 早盤股價漲近8％創波段新高

2019-07-18 10:21

同欣電下半年業績看揚 股價衝18個月高點

2019-07-18 10:18

京元電除息交易 早盤填息率約14.8％

2019-07-18 09:38

台股活水來了！台積今法說 同步發放2,074億股息

2019-07-18 00:59

OPPO巴薩限量機將開賣 聯發科、華通、臻鼎等利多

2019-07-17 23:46

立積迎旺季再添新客戶

2019-07-17 23:46

精元爆量 股價八年新高

2019-07-17 23:44

旭隼 審慎看後市

2019-07-17 23:44

華立布局OLED材料 業績補

2019-07-17 23:44

晶電、鼎元 緩步填息

2019-07-17 23:43

大立光目標價 花旗喊5,400元

2019-07-17 23:34

記憶體紅火 大摩拉高旺宏目標價至35元

2019-07-17 18:37

經濟解析／台積電法說將登場 法人聚焦七大問

2019-07-17 17:20

股東喊話郭董回家 再創鴻海高峰

2019-07-17 16:15

立積 挑戰波段新高

2019-07-17 14:42

大立光退出車用／光學二線廠喜迎轉單

2019-07-17 14:42

陸韓傳減產 面板3雄逆風飛揚

2019-07-17 14:42

外資圈新高價 里昂喊欣興挑戰46元

2019-07-17 12:53
看更多

熱門文章

台股活水來了！台積今法說 同步發放2,074億股息

2019-07-18 00:59

記憶體紅火 大摩拉高旺宏目標價至35元

2019-07-17 18:37

5G概念股 中長線看俏

2019-07-17 23:54

元大台灣50將除息 歷史填息率100％

2019-07-18 13:05

小米熱銷 供應鏈進補

2019-07-17 23:46

台積電Q2獲利667.7億元季增8.7％ EPS 2.57元

2019-07-18 13:45

台泥總執行長 張安平兼任

2019-07-17 23:19

5G概念股 中長線看俏

2019-07-17 20:26

特力 上半年派息6元

2019-07-17 23:53

市場靜待台積電法說會 台股開盤下跌6.56點

2019-07-18 09:19

公司治理100 22檔入列

2019-07-17 23:54

27家上櫃 採多次配息

2019-07-17 23:52

貿易戰不確定性再起 台股下跌29點收10,799

2019-07-18 13:51

外資期現貨做空 公股護盤

2019-07-17 23:54

精元爆量 股價八年新高

2019-07-17 23:44

OPPO巴薩限量機將開賣 聯發科、華通、臻鼎等利多

2019-07-17 23:46

信驊下半年營運 將爆發

2019-07-17 23:45

立積迎旺季再添新客戶

2019-07-17 23:46

立積Q3營運噴發 早盤股價漲近8％創波段新高

2019-07-18 10:21

特斯拉超級工廠產量超前 概念股下半年喜迎大單

2019-07-18 12:48

大立光目標價 花旗喊5,400元

2019-07-17 23:34

台股選舉行情 大摩看淡

2019-07-17 23:34

EPS 1.75元 大田5、6兩月犀利

2019-07-17 23:51

台積電Q3營收估季增17~18％ 符合法人預期

2019-07-18 14:30

台積電法說 預估營收季增18%

2019-07-18 17:03

台積電Q2毛利率43％ 每股賺2.57元

2019-07-18 13:46

大飲公告 將於10月3日再次召開股東會

2019-07-17 19:49

和泰旗下 和潤申請上市

2019-07-17 23:54

京元電除息交易 早盤填息率約14.8％

2019-07-18 09:38

台積電看今年半導體恐衰退 法人點出這原因仍長期看好

2019-07-18 17:29

三商壽 上半年每股賺0.72元

2019-07-18 00:21

穩懋30日法說 聚焦訂單

2019-07-17 23:46

台積電股東現金股利入袋 法說會行情再啟動

2019-07-18 11:00

經濟解析／台積電法說會訊息偏多 五大重點一次看

2019-07-18 17:47

華立布局OLED材料 業績補

2019-07-17 23:44

半導體、雲端 聚焦

2019-07-17 23:53

BDI站穩2,000點 散裝船族群大漲

2019-07-18 12:57

信驊攻5G、AI 明年出貨放量

2019-07-17 23:45

台股逼近前高震盪 法人：短線格局偏多

2019-07-18 08:20

晶電、鼎元 緩步填息

2019-07-17 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top