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京元電盤中一度填息14% 5G題材助陣邁向填息

2019-07-18 12:29經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

晶圓測試廠京元電（2449）今（18）日除息，盤中一度來到31.4元，填息率約14.8%。法人指出，受惠華為5G基地台訂單挹注，6月營收創單月新高優於同業，長期趨勢帶動，短期可望順利填息。

法人表示，華為禁令暫時解除，5G到來可為京元電帶來龐大商機，5G所需IC測試時間大幅增加，由於5G增加數位與類比整合式設計，造成測試時間大增，且為改善IC可靠性，需增加測試步驟，因此，較LTE大幅增加三至四倍，對於京元電形成有利趨勢。

京元電在5G涵蓋範圍遍及大部份產品及主要供應商，客戶層完整，遍及基礎建設及智慧型手機領域，使京元電與客戶共同搭上5G的向上趨勢。

預估京元電5G營收業務占比將從今年10~15%，增加至2020年營收的20%以上，京元電成為封測業者中最具代表性的5G概念股。

下半年營運持續走揚，主要受惠於多項新專案進入量產，5G出貨量可望大幅成長，大客戶新款智慧型手機晶片週期放量。

京元電每股配息1.35元，早盤來到31.4元後，隨即賣壓湧現，盤中一度下跌2.8%。第2季合併營收60.91億元，季增15.8%、年增20.85%，單季營收突破60億元大關，創單季新高。

5G京元電營收
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