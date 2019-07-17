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外資圈新高價 里昂喊欣興挑戰46元

2019-07-17 12:53經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照
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PCB大廠欣興（3037）拚季季賺，里昂證券最新報告，看好華為超微、輝達三大客戶猛力下單，訂單將灌爆欣興產能，一路旺到年底甚至2020年，除重申對欣興的強力買進評等，目標價並從43元拉高到46元，喊出外資圈對欣興的新高價。

受到消息激勵，欣興今（17）日大漲開高，最高一度抵38.1元，波段有機會挑戰上半年39.65元高點。

里昂表示，欣興近期將開始出貨華為伺服器CPU鯤鵬（Kunpeng）使用的ABF基板，第4季還會替華為出貨AI伺服器專用晶片（ASIC）Ascend的零組件。由於新世代的資料中心晶片，相對前一代晶片消耗的ABF基板面積擴增30-50%，包括華為的鯤鵬和Ascend都會比美系競爭對手的產品面積增加三成以上，使主要台廠的欣興、南電等大幅受惠。

欣興自出貨鯤鵬ABF基板，里昂就看好，將提振欣興第3季業績跳升，第4季再出貨Ascend零組件，以及2020年上半年起出貨華為的5G基地台晶片Tiangang，除了挹注今、明年獲利表現，期間來自華為貢獻的營收比重，也會由今年上半年的2~3%，倍增至7~10%。

此外，里昂還看好超微和輝達GPU連發，將刺激ABF基板需求進一步提升，尤其輝達RTX 20系列和超微RX 5700系列顯卡問市不久，買氣較勁激烈，市場傳出超微可望再推出RX 5600／5800／5900強攻輝達，整體市場需求預計推動ABF基板下半年平均單價比上半年增5%，明年上半年再增8%。

里昂這次調升欣興今、明年每股純益預估（EPS）9%、8%，最新各2.07元、2.79元；若欣興如期「達陣」里昂的目標價，也將創下2011年第3季以來的近八年高點。

欣興華為超微
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