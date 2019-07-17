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立積新增大客戶 Q3營運動能強勁

2019-07-17 12:30經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

射頻元件立積（4968）第3季旺季需求降臨，不僅射頻前端模組正式放量，FM晶片在成功導入高通平台後，順利切入兩家韓系客戶供應鏈，本季將再新增一家客戶，第3季營運再添動能，法人預估今年FM晶片可出現雙位數年成長。

立積下半年營運除了射頻前端模組（FEM）出貨強勁之外，FM收音晶片本季也可望再接獲新客戶訂單，由於立積收音晶片採QFN2x2封裝，為業界最小封裝尺寸，符合智慧型手機狹小空間要求，加上高性價比優勢，先前已經成功拿兩大韓系客戶訂單，其中三星推出新一代S10系列後，上半年穩定出貨中，在韓系客戶採用及獲得高通新旗艦平台參考設計認證，本季有機會再取得第三家客戶訂單。

在Wi-Fi應用部分，已成功開發出 802.11ax PA（功率放大器）在訊號輸出品質、訊號發射功率皆有明顯進步，因產品技術進步而帶動802.11 ac在2.4GHz 頻段傳輸的PA品質提升，802.11ac 2.4GHz三合一FEM產品競爭力提升，並通過歐美電信商認證，藉由台灣網通ODM廠商切入國際網通設備Technicolor、Sagemcom、Freebox供應鏈，下半年季節性旺季帶動出貨成長。

看好下半年營運動能轉強及長線發展，近10個交易日三大法人同步買超，推升股價至106元波段高點。

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