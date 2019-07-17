外資回頭買 瑞軒盤中股價逆勢上攻

2019-07-17 10:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



顯示器代工廠瑞軒（2489）16日獲得外資回頭挹注，外資買超53張，中止連四賣，替其股價添支撐。瑞軒擁外資相挺，今（17）日股價開平、逆勢走高，盤中最高曾漲至11.65元，重新站上5日線，隨後雖漲幅收斂，不過股價仍遊走於平盤上方。

瑞軒今年以來，營運持續回溫，累計上半年營收72.61億元，年增22.2%。瑞軒今年上半年，電視出貨量超過200萬台，音響50多萬台，表現優於去年同期，電視目標全年出貨500萬台；為減緩美中貿易戰影響，越南廠6月已量產，9月預計再開第二條產線，兩條產線總產能估達200多萬台。