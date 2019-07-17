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評／林飛帆不可承受之重，與太陽花不可承受之輕

丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

法人估下半年營運增溫 康控早盤股價漲2%

2019-07-17 09:29經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

康控-KY（4943）下半年營運回神，受惠於美系客戶新款機型即將進入量產，7月聲學元件出貨量開始上升，法人預計高峰落在9、10月，下半年營運動能增溫，今（17）日股價逆勢走強，盤中一度來到171元，漲幅2%。

康控今年開發精密零部件，主要用於消費性電子產品，將於第3季放量生產，全年營收佔比有望達到二成，而於光學產品將於2020年上半年起貢獻營收，加上近年積極研發車用機構件產品，主要出貨給車用零組件國際Tier 1大廠，營運動能持續發酵，車用產品營收佔比持續提升，康控逐漸走出去年低潮期。

康控營收
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