神盾被提告 外資預估EPS下調20％

2019-07-16 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



神盾今天受訴訟案消息影響，全場開低走低。資料來源：券商軟體 分享 facebook

神盾（6462）被聯發科旗下匯頂提告，外資瑞信證券最新報告，表示神盾在陸系手機的滲透率可能因此放緩，並衝擊未來出貨較預期下滑，率先將神盾今明年每股純益（EPS）預估各下調20~25%，目標價同步由295元降至285元，評級仍重申「加碼」。

瑞信針對神盾被提告，同時就匯頂和神盾發布影響性報告，兩篇內容均強調，訴訟案可能對神盾出貨帶來打擊，主要是多數客戶不太採用有侵權爭議的晶片，包括陸系手機和三星手機都可能減少向神盾拉貨，又以匯頂亟欲爭取的陸系訂單，神盾所受的衝擊可能更大。

瑞信表示，這次不是匯頂首次向其他IC設計廠提出訴訟，為了搶奪訂單，2018年匯頂就曾和大陸另一家指紋晶片大廠思立微（Silead）打訴訟戰，之後又演變為匯頂向思立微等三家廠商提告；從上次經驗看，訴訟案會對客戶下單帶來一定影響。

瑞信認為，匯頂提告神盾，目的也是爭取市占，而今年上半年，匯頂已取得不錯的出貨成績；預估丘鈦科技拉貨的2,100萬個屏下指紋辨識模組中，50%都來自匯頂出貨，在訴訟案持續進行下，匯頂3、4季出貨可能加速。

相較下，瑞信預期，神盾將因為訴訟案而放緩陸系手機的滲透率，正值華為重新擴大拉貨，及三星手機可能受日韓貿易戰影響，率先將神盾今、明年EPS預估從22.7元、29.9元，下調到15.5元及23.7元，換算減幅均有20%。

目前瑞信預估神盾今、明年指紋辨識晶片出貨，也分別下調到4,000萬顆及8,200萬顆，之前為5,100萬顆和9,500萬顆。

不過，瑞信考量指紋辨識仍是中長期趨勢，對神盾重申「加碼」，匯頂也維持「加碼」，目標價各給285元和人民幣55元。