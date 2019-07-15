親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓蔡對決成形！ 「經濟」是2020戰局關鍵

反送中「沙田商場大亂鬥」！傳北京強硬拒絕林鄭辭職

股后換人坐 矽力擠下信驊登寶座

2019-07-15 11:59經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

矽力董事長陳偉。 圖／聯合報系資料照片
矽力董事長陳偉。 圖／聯合報系資料照片
分享
股后重新洗牌換人，矽力-KY（6415）擠下同為IC設計信驊（5274）登上股后寶座。由於美中貿易衝突上演中國企業去美化動作，增加中系晶片採購，矽力被市場點名為受惠企業之一，今日股價一舉躍上665元高點，創下波段新高，漲幅4.89%。

先前美國商務部對華為實施禁止令，對中國企業產生寒蟬效應，一時之間加速中資企業去美化動作，深怕關鍵零組件晶片遭斷炊，而矽力主要以中國市場為主，公司成立初期就以筆記型電腦用電源轉換IC進入電源IC市場，由於產品面積小、效率高且價格具備優勢，很快打入中國一線大廠供應鏈名單，加上地緣性優勢很快被視為華為增加對採購對象之一。

另外，下半年進入消費性產品旺季，包括：互聯網、人工智能、大數據等產品的更新換代，今年成長主軸於消費性電子產品上，法人預期矽力今年在四大領域：消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售都可望成長，其中消費性電子產品成長將較快速，工業與資訊產品相對穩定，通訊則表現較差，預估今年營收呈現個位數成長。

信驊下半年三大營業項目遠端伺服器控制晶片、360度影像處理晶片及影音延伸晶片出貨增溫，爆發力於明年三大產品同步成長，新一代Whitley推出後，可望有新一波需求商機，360度影像處理晶片已獲客戶採用，雙鏡頭及四鏡頭分別切入監控及視訊會議，目前小量出貨，預估明年第一季開始放量。

矽力雙鏡頭
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

外界保守看面板景氣 雙虎續貼息

2019-07-15 11:53

國民黨初選今公布 朱立倫概念股也被邊緣化

2019-07-15 09:24

國民黨初選民調今公佈 鴻海股價開低

2019-07-15 09:11

奇偶毛利率 估連三升

2019-07-14 22:14

和碩印尼新廠 專攻網通

2019-07-14 22:12

和碩旗下金雞 晶碩將上市

2019-07-14 22:12

熱門文章

國民黨初選今公布 韓國瑜概念股多檔亮燈漲停

2019-07-15 10:05

郭台銘國民黨總統初選民調第二 鴻家軍臉綠

2019-07-15 10:51

獲利強勁股 法人加持

2019-07-14 21:44

生技展概念股 題材熱炒

2019-07-14 22:49

國民黨初選民調今公佈 鴻海股價開低

2019-07-15 09:11

台塑目標價 滙豐喊120元

2019-07-14 21:44

旺宏、華邦電 認購俏

2019-07-14 22:26

國民黨總統初選韓國瑜勝出 概念股聲勢起多檔亮燈

2019-07-15 11:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top