股后換人坐 矽力擠下信驊登寶座

2019-07-15 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



矽力董事長陳偉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 股后重新洗牌換人，矽力-KY（6415）擠下同為IC設計信驊（5274）登上股后寶座。由於美中貿易衝突上演中國企業去美化動作，增加中系晶片採購，矽力被市場點名為受惠企業之一，今日股價一舉躍上665元高點，創下波段新高，漲幅4.89%。

先前美國商務部對華為實施禁止令，對中國企業產生寒蟬效應，一時之間加速中資企業去美化動作，深怕關鍵零組件晶片遭斷炊，而矽力主要以中國市場為主，公司成立初期就以筆記型電腦用電源轉換IC進入電源IC市場，由於產品面積小、效率高且價格具備優勢，很快打入中國一線大廠供應鏈名單，加上地緣性優勢很快被視為華為增加對採購對象之一。

另外，下半年進入消費性產品旺季，包括：互聯網、人工智能、大數據等產品的更新換代，今年成長主軸於消費性電子產品上，法人預期矽力今年在四大領域：消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售都可望成長，其中消費性電子產品成長將較快速，工業與資訊產品相對穩定，通訊則表現較差，預估今年營收呈現個位數成長。

信驊下半年三大營業項目遠端伺服器控制晶片、360度影像處理晶片及影音延伸晶片出貨增溫，爆發力於明年三大產品同步成長，新一代Whitley推出後，可望有新一波需求商機，360度影像處理晶片已獲客戶採用，雙鏡頭及四鏡頭分別切入監控及視訊會議，目前小量出貨，預估明年第一季開始放量。