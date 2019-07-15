外界保守看面板景氣 雙虎續貼息

2019-07-15 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



「面板雙虎」友達（2409）和群創（3481），上周進行除息。圖為面板廠生產線。 本報系資料庫 分享 facebook 「面板雙虎」友達（2409）和群創（3481），上周進行除息，孰料，近期雖日成交量仍突破萬張，卻雙雙陷入貼息，今（15）日雙虎表現仍舊低迷，友達盤中更一度來到8.82元，改寫近三年股價低點。今年至今，面板類股受景氣衝擊，市值蒸發，友達市值減少逾301億元最多；群創減少逾230億元；彩晶（6116）減少逾7.8億元。

以籌碼面來看，雙虎主要賣壓來自外資，對比今年初，外資對友達持股比例下滑至31.4%，下降7.9個百分點；外資對群創持股比例下滑至30.9%，下降4.1個百分點。

雙虎陷貼息，是否代表第三季傳統旺季可能不旺，因此提前反映？外界看法保守。法人預期，6月開始面板漲勢趨緩，再度回落，下半年面板價格可能不會太好；庫存部分，電視面板庫存沒那麼高，但受新產能持續開出，供過於求狀況難解，監視器跟筆電則因品牌廠因應中美貿易戰，第二季提前拉貨，庫存會相對較高，影響第三季拉貨力道。

面板雙虎及彩晶，第二季受惠品牌廠提前拉貨、面板價格回溫等因素帶動，營收表現皆優於第一季，7月25日友達將舉行法說會，屆時可望更明確了解面板下半年景氣。法人認為，股價經過修正後，若友達法說釋出利多，可望刺激股價上漲，但看待今年整體狀況，可能仍處於下行。