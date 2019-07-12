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華碩以實體通路大軍搶占印尼市場 棉蘭ASUS一條街吸睛

2019-07-12 23:14經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

華碩（2357）以5,000家實體經銷商大軍拓展印尼市場，專賣店設點聚焦雅加達、棉蘭、泗水、萬隆等四座大城，其中，以棉蘭「ASUS一條街」最吸引印尼消費者的目光。

印尼屬於開發中國家，企業要來印尼發展新事業勢必要加強行銷、打響品牌知名度，對於印尼來說，最好打響品牌知名度的手法莫過於大量讓品牌LOGO出現在消費者面前。

棉蘭有一條街名叫Merak Jingga，這條街連續800公尺設有密集的3C通路，而在這些3C通路中，幾乎每家店都掛上ASUS招牌，形成罕見的「ASUS一條街」路景；在這條街上的3C商店雖然不只賣華碩產品，但是門口斗大的招牌都掛上華碩招牌，讓華碩品牌深植人心。

華碩系統事業群東南亞區域業務總監林韋廷指出，華碩在印尼總共有五大類型的門店設置計畫，第一類是華碩旗艦店，主要以展示品牌為主，不進行銷售，第二類則是專賣店，專賣華碩產品，第三類則是多品牌店，除了放置華碩品牌之外，也會放置競爭對手產品，第四類門店則屬於招牌店，僅掛華碩招牌，但不一定會賣華碩產品，而最後一種類型的門店則是在放有華碩文宣、產品型錄，目前全印尼已有4,000-5,000間門店都有放置華碩相關文宣。

對於開發中國家來說，吸引消費者目光最好的行銷手法，就是讓品牌深入民眾生活，讓民眾對企業品牌有印象；華碩目前規劃在雅加達、棉蘭、泗水、萬隆等四大城市設置專賣店、體驗店，希望吸引更多吸費者赴店體驗，讓消費者能夠一試成主顧，成為華碩用戶。

棉蘭ASUS一條街。（圖／馬瑞璿攝）
棉蘭ASUS一條街。（圖／馬瑞璿攝）
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