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紫光封測策略轉變？賣掉日月光、矽品子公司持股

2019-07-12 20:23經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

半導體封測龍頭日月光投控剛剛公告，子公司日月光半導體董事會決議，經由海外子公司J&R Holding Ltd.，以美金97,748,156元，約新台幣29.32億元，購入北京紫光資本管理有限公司所持有之蘇州日月新半導體有限公司30%股權。

日月光投控也代表子公司矽品精密公告董事會決議，經由海外子公司SPIL(Cayman)Holding Ltd購入紫矽電子科技有限公司所持有矽品科技(蘇州)有限公司30%股權。

矽品與日月光分別在2017年、2018年讓紫光買下矽品蘇州、蘇州日月新兩家公司各三成股權。矽品蘇州廠股權案，被視為是日月光與矽品合併案在中國大陸過關的交換條件；隔年日月光又賣出蘇州日月新三成股權，當時日月光表示，是為了掌握大陸快速成長的契機，才以結盟的方式拓展大陸市場。

根據日月光控股公告，紫光等於是以當時買股的價格，接近原價將股權再賣回給兩家公司。業界初步解讀，日月光和矽品在大陸營運都還不錯，疑似是紫光退出封測領域，可能與日前紫光集團重新建立DRAM事業群有關，另外，紫光集團旗下的武漢新芯最近找聯電前執行長孫世偉接任執行長，明顯希望跨足晶圓代工。

日月光矽品半導體
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