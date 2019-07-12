親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法國纏訟11年的被動安樂死！植物人蘭伯拔管逝世

【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

偏光片雙雄上半年營收佳 Q3迎旺季

2019-07-12 12:32經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

偏光片產能跟不上面板擴產速度，帶旺明基材（8215）、誠美材與力特等台系偏光片廠今年營運。偏光片雙雄明基材和誠美材，上半年營收皆較去年雙位數成長，本季將進入傳統旺季，替業績增添想像空間，推升近期股價緩步升溫，今（12）日明基材延續上漲力道，再度開紅；誠美材則陷入多空交戰。

偏光片產能持續吃緊，第3季面板進入傳統旺季，需求可望升溫。

不過，業者看待未來景氣較為保守，坦言受到美中貿易戰影響，消費市場較為疲弱，「市場確實有點冷下來」，現階段偏光片供需狀況跟價格偏向平衡，後市尚需要觀望。

明基材目前旗下三條偏光片產線，皆維持滿載，預期今年產能可望滿到年底，因應訂單需求，規劃透過去瓶頸化增加5%產能。配合面板廠積極開拓高端市場，明基材也調整產品結構，拉抬如車用、柔性顯示等高端材料產品比重，預期高端產品比重將提升至兩成；同時，為降低對單一產品依賴度，也加速醫療、隱形眼鏡等新事業發展。

明基材6月營收12.66億元，為今年新高；累計上半年營收70.51億元，創近四年高點；目前營收仍以偏光片為主，不過營收占比已降到低於九成。

新事業部分，明基材旗下隱形眼鏡品牌美若康日前攜手新加坡晶亮私人有限公司（Oculus Private Limited），打進香港市場；去年陸續推出NPWT（傷口負壓治療）的SIMO等醫療產品，獲得市場不錯的回響。

誠美材因經營權之爭，第2季為今年谷底，不過由於中國大陸子公司昆山奇美產能機速提升，支撐營運成長，累計上半年合併營收77.36億元，年增47.1%，為近五年高點。

展望下半年，誠美材改造南科廠產線，目標打進中國中小尺寸面板市場；昆山奇美2.5米幅寬新產線，預計第4季小量生產；目前逐步累積能量，目標第四季重振雄風。

明基材營收面板
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

DRAM題材熱 買盤青睞

2019-07-12 01:29

大立光 Q2寫五大驚奇

2019-07-12 01:14

聯發科、南亞科完成填息

2019-07-11 23:48

法人：大立光本季營收 看增二成

2019-07-11 23:48

上半年EPS／志聖1.23元

2019-07-11 23:42

隆達 傳獲群創大單

2019-07-11 23:36

隆達調體質...遠離照明紅海

2019-07-11 23:36

英業達、緯穎除息 兩樣情

2019-07-11 23:36

文曄 Q3單季營收看增20％

2019-07-11 23:36

立積本季營收 挑戰新高

2019-07-11 23:36

玉晶光 5月每股賺1元

2019-07-11 23:36

勤誠 下半年業績回溫

2019-07-11 23:36

欣興資本支出 擴至92億

2019-07-11 23:36

虹堡 上半年營收年增25%

2019-07-11 14:38

四強聯手 鴻海打造台灣首座4K+8K攝影棚

2019-07-11 14:38

南亞科上半年EPS 2.09元 「Q3銷售看升，但價看跌」

2019-07-11 14:38

自營商買超 華邦電、欣興紅給你看

2019-07-11 13:55

聯發科日系外資給掌聲 目標價調升至370元

2019-07-11 13:43

再跌空間有限！友達低價 滙豐升評

2019-07-11 13:13

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:19

日韓貿易戰 台廠記憶體受惠

2019-07-11 12:17

立積下半年營運爆發 股價亮燈漲停

2019-07-11 12:14

南亞科六日完成填息 華邦電快步填息中

2019-07-11 10:47

聯發科成長型產品看多 日系外資重申買進評等

2019-07-11 10:29

大立光獵地擴產 法說會前股價報喜漲逾3％

2019-07-11 10:22

今國光盤中股價一度漲逾5％ 寫波段新高

2019-07-11 10:17

矽力下半年營運升溫 早盤漲逾5％重登IC設計股王

2019-07-11 10:11

台積電第2季營收優於預期 股價開盤漲逾1％

2019-07-11 09:38
看更多

熱門文章

買盤先下車？這兩檔股息ETF爆大量

2019-07-11 18:11

大立光 Q2寫五大驚奇

2019-07-12 01:14

隆達 傳獲群創大單

2019-07-11 23:36

DRAM題材熱 買盤青睞

2019-07-12 01:29

大立光今法說會 第2季每股純益48.84元

2019-07-11 14:20

玉山金、開發金 四檔俏

2019-07-11 23:15

IC設計族群 人氣旺

2019-07-12 01:29

雙王領軍、題材股飛舞 台股漲44.94點收10,843

2019-07-11 13:49

英業達、緯穎除息 兩樣情

2019-07-11 23:36

聯發科、南亞科完成填息

2019-07-11 23:48

欣興資本支出 擴至92億

2019-07-11 23:36

四強聯手 鴻海打造台灣首座4K+8K攝影棚

2019-07-11 14:38

自營商買超 華邦電、欣興紅給你看

2019-07-11 13:55

除權息秀…英業達卻步 緯穎走台步

2019-07-11 13:47

南亞科上半年EPS 2.09元 「Q3銷售看升，但價看跌」

2019-07-11 14:38

晶圓代工廠 股價轉強

2019-07-11 23:38

三王齊漲台股收漲44.94點 三大法人買超52.43億

2019-07-11 15:04

法人看大立光法說會 因這兩個原因優於預期

2019-07-11 18:49

欣興擴載板 追加今年資本支出破92億元

2019-07-11 16:22

台塑4寶 Q3展望穩舵

2019-07-11 13:55

經濟解析／大立光法說會亮點一次看 法人最擔憂這件事

2019-07-11 18:34

興富發台中豪宅潛銷 報捷

2019-07-11 23:36

玉晶光公布 5月自結每股純益1元

2019-07-11 16:18

連虧五季 綠悅將私有化下市

2019-07-11 23:26

晶華酒店 大手筆改裝

2019-07-11 23:36

文曄 Q3單季營收看增20％

2019-07-11 23:36

豐泰 上半年純益增42％

2019-07-11 23:36

鼎炫新廠啟用 業績添動能

2019-07-11 23:36

投顧估5G標金恐飆 「中立」看電信三雄

2019-07-12 11:11

立積本季營收 挑戰新高

2019-07-11 23:36

元山旺季到 出貨增溫

2019-07-11 23:38

隆達調體質...遠離照明紅海

2019-07-11 23:36

道瓊指數漲破2萬7000點 台股量增盤中翻黑

2019-07-12 12:06

美股道瓊首破2萬7000點 台股有望震盪走高

2019-07-12 09:07

法人：大立光本季營收 看增二成

2019-07-11 23:48

欣興、台表科 認購靚

2019-07-11 23:15

外資股期匯 同步做多

2019-07-12 00:24

柏文拓點 下半年添動能

2019-07-11 23:36

台股籌碼面 喜迎內外資同步加碼

2019-07-11 13:55

全民權證／百和帶勁 選逾90天

2019-07-11 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top