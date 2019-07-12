偏光片雙雄上半年營收佳 Q3迎旺季

2019-07-12 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片產能跟不上面板擴產速度，帶旺明基材（8215）、誠美材與力特等台系偏光片廠今年營運。偏光片雙雄明基材和誠美材，上半年營收皆較去年雙位數成長，本季將進入傳統旺季，替業績增添想像空間，推升近期股價緩步升溫，今（12）日明基材延續上漲力道，再度開紅；誠美材則陷入多空交戰。

偏光片產能持續吃緊，第3季面板進入傳統旺季，需求可望升溫。

不過，業者看待未來景氣較為保守，坦言受到美中貿易戰影響，消費市場較為疲弱，「市場確實有點冷下來」，現階段偏光片供需狀況跟價格偏向平衡，後市尚需要觀望。

明基材目前旗下三條偏光片產線，皆維持滿載，預期今年產能可望滿到年底，因應訂單需求，規劃透過去瓶頸化增加5%產能。配合面板廠積極開拓高端市場，明基材也調整產品結構，拉抬如車用、柔性顯示等高端材料產品比重，預期高端產品比重將提升至兩成；同時，為降低對單一產品依賴度，也加速醫療、隱形眼鏡等新事業發展。

明基材6月營收12.66億元，為今年新高；累計上半年營收70.51億元，創近四年高點；目前營收仍以偏光片為主，不過營收占比已降到低於九成。

新事業部分，明基材旗下隱形眼鏡品牌美若康日前攜手新加坡晶亮私人有限公司（Oculus Private Limited），打進香港市場；去年陸續推出NPWT（傷口負壓治療）的SIMO等醫療產品，獲得市場不錯的回響。

誠美材因經營權之爭，第2季為今年谷底，不過由於中國大陸子公司昆山奇美產能機速提升，支撐營運成長，累計上半年合併營收77.36億元，年增47.1%，為近五年高點。

展望下半年，誠美材改造南科廠產線，目標打進中國中小尺寸面板市場；昆山奇美2.5米幅寬新產線，預計第4季小量生產；目前逐步累積能量，目標第四季重振雄風。