動力-KY 喜迎下半年顯卡旺季

2019-07-12 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



電競顯示卡散熱龍頭風扇廠動力-KY（6591）6月合併營收較上個月成長9.19％，主要在於下游系統廠商顯示卡庫存消化告一段落，展望下半年，近期輝達（NVIDIA）和超微（AMD）發表支援新款繪圖晶片顯示卡，動力與下游系統廠商積極開發相關散熱風扇產品，迎接下半年顯示卡出貨旺季。

輝達於7月2日發表新一代RTX Super系列顯示卡，相較上一代效能平均提升15%，幾乎等同過去最高階的RTX Ti版本，而價格僅與目前的RTX標準版本相近，預估RTX Super系列產品問世後，將進一步帶動目前的RTX標準版本降價，提升玩家的換機需求。

AMD亦於7月7日推出支援最新7奈米製程「Navi」繪圖處理器核心的「Radeon RX 5700 XT」與「Radeon RX 5700」顯示卡，以親民的價格主打一般消費市場。

動力表示，目前支援兩大晶片陣營的顯示卡散熱產品均進入密集鋪貨階段，市場對於新款顯示卡產品的評價相當正面，可望帶動新一波的玩家換機潮，下半年公司新款客製化顯示卡散熱風扇出貨旺季可期。

動力為維持公司中長期的競爭優勢，提升營運效率及控管成本費用，於6月下旬公告投資人民幣9,127萬元（約合新台幣4.12億元）購置溙奕（江西）電子科技有限公司廠房，在不影響整體出貨效率下，公司今年下半年開始將部分產線遷移至江西新廠，預估明年第1季江西新廠開始試產，明年下半年進入量產階段，公司整體出貨量可望再增加2成以上。

動力對今年下半年展望維持審慎樂觀態度，除了中高階顯示卡風扇出貨量逐步成長外，公司將積極拓展AI智能風扇的利基型市場，並佈局應用於人工智慧、工程模擬、及雲端運算等高階散熱產品市場，提高客製化散熱產品比重，降低整體營運受電子產業淡旺季影響，進一步轉型成為全方位的散熱應用產品供應商。