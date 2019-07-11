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欣興擴載板 追加今年資本支出破92億元

2019-07-11 16:22經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB暨IC載板大廠欣興（3037）今日宣布，追加民國108年資本支出由新台幣82.96億元提高至約新台幣92.7億元，增加新台幣9.73億元。

欣興提到，資金來源為自有資金及銀行融資。具體目的是主要用途係為滿足客戶多元化需求，擴建載板產線，提升製程能力等。

欣興也說，前述各項資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，

實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

新台幣欣興PCB
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