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再跌空間有限！友達低價 滙豐升評

2019-07-11 13:13經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

面板跌跌不休，滙豐證券最新報告，預估7月面板報價平均下跌17%，8月再跌24%，旺季「慘淡」確立，不過面板雙虎友達（2409）、群創評價已偏低，再跌空間有限，將其評級分別調升、及重申為「持有」。

滙豐表示，大陸面板廠產能大開，LCD面板將持續供過於求，至今年底，由大陸生產的TFT LCD面板預估占全球四成比重，較去年的32%增加。IHS並預估，今、明、後年大尺寸面板供應將成長9%、7%、8%，高於需求增幅的6%、4%、1%。

滙豐證券科技產業分析師洪希民指出，因為供給快速增加，多數面板品牌還握有高庫存，在報價平均跌幅一度於6月收斂至10%，他預期，7月可能再度擴大到17%，8月續跌24%，主流面板將跌破成本價。面板廠或採取進一步的減產措施。

洪希民表示，這波跌價必須保守因應，另一個原因是大陸面板廠可能著眼32吋電視面板需求下滑，轉攻更大尺寸的面板產品。先前32吋電視面板供貨比重有32-33%，目前降到僅21%，對友達、群創獲利帶來更大影響。

滙豐調降友達和群創財測，最新預估今年每股純益（EPS）為負1.3元、負1.57元，明年為負1.92元、及負2.7元，雙虎可能連續虧損；但考量股價已經低於長期均值，將友達評等升至「持有」，群創也維持「持有」。

洪希民表示，友達未來三年的股東權益報酬率（ROE）將同步隨獲利下滑，今、明年減幅估達6%、10%，是近五年最大衰退幅度。不過，今年來友達股價已跌22%，股價淨值比也降到0.4倍以下，再跌空間不大。群創有類似狀況，目前的股淨比僅0.3倍。

滙豐認為，韓國面板廠相對有競爭力，特別是三星將量產QD-OLED，今、明年獲利向上，給予強力買進評級。

外資看面板雙虎
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