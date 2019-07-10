親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

藍營還在初選民調 詹惟中說「他」即將勝出

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

緯創6月營收創今年新高 廣達符合預期

2019-07-10 18:24經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯創今（10）日公布2019年6月營收775.17億元，創今年單月新高，廣達2019年6月營收789.35億元，月減10.99%，符合預期，隨著進入第3季傳統旺季，預期代工廠業績將持續升溫。

緯創公布2019年6月合併營收達775.17億元，月增20.23%、年增15.67%，累計2019年前六個月合併營收4,117.54億元，年增1.32%，該公司第2季營收2,055.39億元，季減0.33%、年增8.55%。

緯創表示，2019年6月受到季底拉貨效應，以及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，使得筆電出貨量明顯增加，加上其他產品，以及子公司緯穎挹注營收表現，整體營收月增達兩成，展望下半年，第3季將邁入產業傳統旺季，各產品都有望持續成長，預期第3季表現將優於第2季。

緯創表示，2019年6月筆電出貨量為180萬台、桌機出貨量120萬台、顯示器為75萬台、伺服器則為18萬台，至於第2季各產品出貨量為420萬台、340萬台、207萬台、52萬台，分別季增16%、3%、9%、9%。

累計緯創2019年上半年筆電出貨780萬台、桌機出貨670萬台、顯示器出貨397萬台、伺服器則為99.5萬台。

至於廣達2019年6月合併營收達789.35億元，月減10.99%、年增20.05%，累計2019年前六個月合併營收4,670.71億元，年增8.84%，該公司第2季營收2,757.41億元，季增24.58%、年增32.42%。

廣達表示，2019年6月筆電出貨量為340萬台，月成長30萬台，第2季出貨870萬台，季增19.2%，符合原先季增20%的預期，上半年筆電出貨量達1,600萬台，下半年在G20會議後，全球經濟環境仍不穩定情況下，雖然是傳統消費性電子產品的旺季，但客戶仍偏保守，至於伺服器產品方面，仍維持先前預估，即2019全年仍有雙位數成長的目標。

營收筆電緯創廣達

相關新聞

南亞科Q2毛利率34.9% EPS 0.9元

2019-07-10 15:40

台達電6月營收253.91億元、月增3% 連三月新高

2019-07-10 15:11

資訊服務商 凌群領頭大漲

2019-07-10 14:29

Q2營收回溫／面板雙雄價量揚

2019-07-10 14:29

台積Q1配息2元 訂9月19日除息

2019-07-10 01:16

6月營收／群創增1.5% 友達微減

2019-07-09 23:28

燦坤購物節 強打新零售

2019-07-09 23:23

凌通+52% 將迎接旺季

2019-07-09 23:23

聯電+10% 本季拚佳績

2019-07-09 23:23

超眾上月營收 創新高

2019-07-09 23:22

聯發科AI新品 明年出貨

2019-07-09 23:22

雙A報喜 6月業績躍升

2019-07-09 23:21

佳世達+8% 強攻泰國

2019-07-09 23:21

緯穎+21.9% 恢復動能

2019-07-09 23:20

元晶+16% 轉型奏效

2019-07-09 23:20

仁寶+1.6% 出貨升溫

2019-07-09 23:20

矽創攀頂 宏觀+0.4%

2019-07-08 23:48

台翰+1.4% 出貨有望升溫

2019-07-08 23:47

英業達+16% 受惠NB急單

2019-07-08 23:47

健策+1.9% 連二月上揚

2019-07-08 23:47
看更多

熱門文章

富邦金好威！「每股盈餘」2.70元 穩坐獲利王寶座

2019-07-09 21:39

IC設計族群 逆勢走揚

2019-07-09 23:29

新光金每股淨值升至15.21元 成立來新高

2019-07-09 19:41

貿易戰衝擊 台塑四寶上半年獲利腰斬

2019-07-10 14:29

上市櫃6月營收 矽創、超眾等45家率先創新高

2019-07-10 09:20

南亞科旺宏華邦電第二季報喜 記憶體產業有望脫離谷底

2019-07-10 12:05

這檔7月大飆馬 買盤搶零股

2019-07-10 12:58

台積Q1配息2元 訂9月19日除息

2019-07-10 01:16

台股籌碼面…有兩烏雲

2019-07-09 23:34

蘋果拖累 台股打季線保衛戰

2019-07-09 23:36

台積電6月營收858.68億今年新高 月增6.8%、年增21.9%

2019-07-10 13:46

南亞科法說前外資連4買 市場聚焦5大議題

2019-07-10 11:23

這檔飆股 大咖外資不再追蹤

2019-07-10 13:38

重量級法說秀 登場

2019-07-09 23:29

PA股迎旺季 營運動能強

2019-07-09 23:29

聯電+10% 本季拚佳績

2019-07-09 23:23

比特幣攻上1.3萬美元 挖礦股歡呼

2019-07-10 12:20

台積電營收公布前外資連六賣 法人估Q2營收符合預期

2019-07-10 12:13

應華2億元 併日車電廠

2019-07-09 23:22

鈺齊營收 三大驚喜

2019-07-09 23:21

超眾上月營收 創新高

2019-07-09 23:22

緯軟創新高 樂觀下半年

2019-07-09 23:21

台達電6月營收253.91億元、月增3% 連三月新高

2019-07-10 15:11

緯穎+21.9% 恢復動能

2019-07-09 23:20

中石化、大成鋼 四檔靚

2019-07-09 23:32

凌通+52% 將迎接旺季

2019-07-09 23:23

產能滿載備貨不及？大飲6月營收掉五成

2019-07-09 19:13

6月營收／群創增1.5% 友達微減

2019-07-09 23:28

股市大戶回來了！第2季上市櫃大戶及中實戶全面回升

2019-07-10 17:22

緯穎6月營收164.69億元 月增21.94％

2019-07-09 21:18

雙A報喜 6月業績躍升

2019-07-09 23:21

權值股尾盤拉抬 台股上漲95點收10,798

2019-07-10 14:01

穩懋、可成 選逾二個月

2019-07-09 23:31

佳世達+8% 強攻泰國

2019-07-09 23:21

聯發科AI新品 明年出貨

2019-07-09 23:22

鈊象 上半年每股賺12.33元

2019-07-09 23:21

阿文師：二王法說會攸關大盤轉折 先不設停利點

2019-07-10 11:16

達邁6月營收年減逾三成 市場能見度低

2019-07-09 21:14

受美中貿易戰影響 台塑四寶上半年純益「腰斬」

2019-07-10 16:04

燦坤購物節 強打新零售

2019-07-09 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top