緯創6月營收創今年新高 廣達符合預期

2019-07-10 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創今（10）日公布2019年6月營收775.17億元，創今年單月新高，廣達2019年6月營收789.35億元，月減10.99%，符合預期，隨著進入第3季傳統旺季，預期代工廠業績將持續升溫。

緯創公布2019年6月合併營收達775.17億元，月增20.23%、年增15.67%，累計2019年前六個月合併營收4,117.54億元，年增1.32%，該公司第2季營收2,055.39億元，季減0.33%、年增8.55%。

緯創表示，2019年6月受到季底拉貨效應，以及客戶因應美中貿易戰提早拉貨影響，使得筆電出貨量明顯增加，加上其他產品，以及子公司緯穎挹注營收表現，整體營收月增達兩成，展望下半年，第3季將邁入產業傳統旺季，各產品都有望持續成長，預期第3季表現將優於第2季。

緯創表示，2019年6月筆電出貨量為180萬台、桌機出貨量120萬台、顯示器為75萬台、伺服器則為18萬台，至於第2季各產品出貨量為420萬台、340萬台、207萬台、52萬台，分別季增16%、3%、9%、9%。

累計緯創2019年上半年筆電出貨780萬台、桌機出貨670萬台、顯示器出貨397萬台、伺服器則為99.5萬台。

至於廣達2019年6月合併營收達789.35億元，月減10.99%、年增20.05%，累計2019年前六個月合併營收4,670.71億元，年增8.84%，該公司第2季營收2,757.41億元，季增24.58%、年增32.42%。

廣達表示，2019年6月筆電出貨量為340萬台，月成長30萬台，第2季出貨870萬台，季增19.2%，符合原先季增20%的預期，上半年筆電出貨量達1,600萬台，下半年在G20會議後，全球經濟環境仍不穩定情況下，雖然是傳統消費性電子產品的旺季，但客戶仍偏保守，至於伺服器產品方面，仍維持先前預估，即2019全年仍有雙位數成長的目標。