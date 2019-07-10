光寶6月營收161.48億元 月增9%

2019-07-10 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光寶科技 (2301)公布6月營收161.48億元，不含已轉讓之手機相機模組及可攜式機構事業，月增9%、年減2%，為今年以來新高。累計今年上半年合併營收856.72億元。

其中，光電部6月營收占整體15%；其中，LED車用照明出貨持續較去年成長。

資訊產品部門營收佔比達66%；其中，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長；佐以鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率提升，資訊產品部門營收月增逾一成。同時，儲存裝置部門6月佔整體營收達14%，營收月增逾一成。