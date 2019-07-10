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台達電6月營收253.91億元、月增3% 連三月新高

2019-07-10 15:11經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電子（2308）公布6月合併營收253.91億元，連三個月創新高。 圖╱業者...
台達電子（2308）公布6月合併營收253.91億元，連三個月創新高。 圖╱業者提供
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台達電子（2308）公布6月合併營收253.91億元，連三個月創新高，月增3%，年增28%，累計今年上半年營收1,274.77億元，年成長17%。

營收台達電
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