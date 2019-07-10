AMD第3代處理器熱銷 祥碩下半年營運進補

2019-07-10 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



AMD第三代Ryzen PC處理器開賣，市場反應熱烈，由於IC設計祥碩（5269）X470及B450晶片組相容於第三代產品，替代效應加持，下半年出貨放量。法人預期AMD市佔率持續攀升之下，下半年相關晶片組訂單出貨倍數成長，加上中低階晶片組在今年第四季開始交貨，下半年營運將攀上高峰。

根據專業PC／NB專業玩家網站評論，AMD上半年發表Zen 2架構第三代Ryzen處理器，包括：12核心Ryzen 9 3900X、8核心Ryzen 7 3800X/3700X、6核心Ryzen 5 3600X/3600等五款，不管在效能及功耗上都勝過競爭對手，尤其強大運算能力滿足電競玩家對畫面及處理速度高要求，因此，獲得不少專業玩家推薦，銷售優於先前市場預期。

AMD第三代處理器與上一代產品相容性高，由於第三代所採用晶片組X570晶片組價格相當昂貴，因而，OEM／ODM及專業玩家組裝轉而採用相容性高，由祥碩為AMD量身打造X470及B450晶片組替代X570，業界預估，X570對AMD主機板總出貨量的佔比可能不到15%。

法人指出，AMD新款處理器市占率快速攀升，間接拉抬祥碩X470及B450需求再下半年引爆，加上AMD第三代Ryzen中低階B550及A520晶片組，也將於第四季開始出貨給OEM／ODM，下半年業績將出現爆發性成長。