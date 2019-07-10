凌群上半年營收創高 早盤股價大漲

2019-07-10 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



資訊服務商受惠資安、數位轉型等商機強勁，今年以來表現不俗，凌群（2453）精誠和零壹，上半年累計營收皆改寫歷年同期新高，替其營運增添想像空間。凌群和精誠今（10）日雙雙開紅，領軍族群上攻，凌群更獲買盤大力相挺，股價向上跳空，盤中一度漲至15.9元，大漲逾7%。

凌群日前公告6月營收3.59億元，年增20%；累計上半年營收19.54億元，年增17.5%，創下歷年同期新高。

近期，凌群積極參與台灣「福衛」系列衛星整合測試；同時導入大型專案，比如今年初，即和台達電及台灣高鐵合作，汰換使用10年以上的的旅客系統軟硬體設施，新高鐵資訊系統預計2021年上線。

凌群營運想像空間大，自7月初開始吸引三大法人進場布局，截至昨天，三大法人持股比例0.48%，相較7月初一度來到0.3%，增加0.18個百分點，替其股價添支撐；買盤主要來自外資，外資昨轉賣為買，持股比例提升至0.43%，與7月初0.31%相比，增加0.12個百分點。

展望今年，凌群預期，受到中美貿易戰等因素影響，全球景氣可能不如去年，不過以資訊服務商而言，數位轉型AI化需求漸增，前瞻計畫、大數據、雲端運算應用普及，加上洗錢防制、資安法令要求等趨勢，可望帶動本業營運，公司將發展智慧機器人、AI、資安等應用。