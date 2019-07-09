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仁寶6月營收859.78億元 今年單月次高

2019-07-09 21:11經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

仁寶今（9）日公布2019年6月合併營收為859.78億元，月增1.63%，年減3.51%，為今年單月次高，該公司第3季將進入傳統出貨旺季，隨著筆電出貨升溫，加上非筆電的iPad與Apple Watch等產品也陸續出貨，將推升營運逐步往上。

仁寶2019年上半年營收4,629.98億元，年成長6.7%。該公司6月筆電出貨460萬台，較5月增加60萬台，今年上半年筆電出貨量2,180萬台，年增17.8%，主要是對大客戶的供貨比重增加，另外，商用筆電客戶今年需求較強勁，也是原因之一。

法人預估，隨著英特爾第九代中央處理器缺貨情形在第3季緩解，有利推升該公司筆電出貨進一步成長。

瑞信證券指出，仁寶受惠商用筆電推陳出新，2019年出貨量將超越整體市場水準，帶動筆電事業營收與獲利增長。在非筆電地方面，瑞信預估，仁寶獲得更多iPad組裝市占，加上在Apple Watch產品組裝市占率也提高，今年出貨將大增五成，看好今年該公司營運狀況。

仁寶總經理翁宗斌之前表示，2019下半年表現將優於上半年，該公司除了維持筆電產品的競爭力，並把產能規劃好，今年目標是將非筆電產品占營收比重拉升到四成以上，希望今年可以維持穩定獲利。

翁宗斌表示，穿戴裝置2019年的成長幅度大，伺服器也小幅成長，醫療事業成長則還不明顯，占整體營收比重仍低，仁寶將將持續布局，今年非筆電產品營收占比，將從去年的三成拉升到四成。

翁宗斌說，2019年資本支出會較去年50億元增加，主要用於擴充台灣、越南廠產能，以及新事業布局，但增加多少，要看美中貿易戰談判結果，至於英特爾CPU缺貨問題，預料要到第4季才會有明顯緩解。

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