華碩6月營收連2個月回溫 看好Q3返校潮旺季

2019-07-09 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



品牌華碩 （2357） 今（9）日公告6月集團營收為308億元，年減9.6%，6月品牌營收為281億元，年減7.8%，合計第2季集團營收為742億元，年減8.8%，品牌營收為659億元，年減7.8%。本季在新機開賣下，將搶搭返校商機。

華碩表示，分析第2季營收，負向因子貿易戰及經濟面之不確定因素，影響消費者信心及部分新興市場需求，正向因子為各事業群的營運改善計畫仍穩步執行中，並維持穩定獲利能力。公司短期營運提升速度或將放緩，對長期營運願景仍持正面看法。華碩將持續優化產品組合及導入產品創新，改善營銷效率，審慎管理及對應市場變化。

華碩7月初宣布，今年在台北國際電腦展(COMPUTEX)中發表的ASUS VivoBook S15正式在台上市，為全世界首款搭載ScreenPad 2.0智慧觸控板的多彩筆電，全新ASUS VivoBook S15內建ScreenPad 2.0智慧觸控板，採用18:9的5.65吋觸控螢幕，操作就像使用智慧型手機的介面一樣直覺快速，並提供眾多便利的應用程式，包含快捷鍵、手寫功能即時記錄靈感、數字鍵盤、文書處理等輔助工具，提高辦公效率，華碩新品將搶搭返校商機。