親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

2020年Micro LED應用放量 聚積下半年進入試產

2019-07-09 12:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

國際大廠三星及索尼相繼投入Micro LED顯示屏開發，提前佈局卡位，2020年全球進入量產階段，國內IC設計聚積（3527）也插旗Micro LED驅動IC開發，下半年引入Micro LED產線正式進入試產，預估第4季領先同業發表成果，法人預期2020年聚積Micro LED良率提升之下，開始小幅貢獻業績。

外界關注下一世代顯示螢幕技術Micro LED，目前技術逐漸成熟，三星及索尼相繼推出超大尺吋原型機，預期未來2至3年上市，由於Micro LED顯示器不只亮度與對比效果超越傳統OLED，又具備反應迅速、低功耗與高可靠度特性，越來越多的面板廠商嘗試將MicroLED結合TFT 背板，使得MicroLED顯示器逐漸接近主流產品，因此，業界預估未來商業化量產上市，將快速搶佔現有顯示屏市占率。

根據調研機構集邦科技旗下LED inside研究預估，至 2023 年 Micro LED 市場產值將達42億美元。不過，Micro LED現階段最大問題於降低成本及良率提升。

聚積最早投入MicroLED開發，為克服技術問題，與工研院合作縮短開發時程及布局腳步，今年除了持續優化Mini LED 模組的良率外，投入資本支出8,500萬元於下半年引進二條巨量移轉產線以進行Micro LED 的試產，預計第4季將有 MicroLED的產品發表，法人預期到2020年中將對營收有顯著的貢獻。

LED顯示器
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

台翰+1.4% 出貨有望升溫

2019-07-08 23:47

英業達+16% 受惠NB急單

2019-07-08 23:47

健策+1.9% 連二月上揚

2019-07-08 23:47

致新、昂寶 上月營收小紅

2019-07-08 23:43

訊連臉部辨識 技術排名領先

2019-07-08 23:43

旺宏 Q2業績增逾二成

2019-07-08 23:43

超微推新處理器 群聯樂

2019-07-08 23:43

燿華績優 創同期新高

2019-07-08 23:41

玉晶光 6月營收增22%

2019-07-08 23:41

正崴 31日除權息

2019-07-08 23:41

瑞儀、達運 Q3營運將升溫

2019-07-08 23:41

研華 營收創兩個新高

2019-07-08 23:40

華碩 新電競手機將亮相

2019-07-08 23:39

志聖月增12% 均豪多4%

2019-07-08 23:39

國巨、華新科 6月營收低迷

2019-07-08 23:14

台郡子公司減資 調整架構開拓美國市場

2019-07-08 21:30

華邦第2季營收增逾10％ 旺宏增24.05％

2019-07-08 20:25

美中貿易戰衝擊 國巨華新科6月業績同步滑落

2019-07-08 18:53

全國電：炎夏報到 夏季商品銷售表現可期

2019-07-08 18:46

感測業務發威 矽創6月營收創新高

2019-07-08 17:41

燿華6月營收19.14億 創歷年同期新高

2019-07-08 15:46

信邦全年業績 戰2位數成長

2019-07-08 14:44

臻鼎陷貼息 iPhone拉貨潮可期

2019-07-08 14:43

聯發科除息橫走 陸訂單挺後市

2019-07-08 14:43

6月營收月增94% 宏達電人氣旺

2019-07-08 14:43

利空出盡？ 大立光法說暖場逆襲

2019-07-08 14:43

臻鼎-KY除息秀反貼息 股價百元保衛戰

2019-07-08 11:47

宏達電營收亮眼 股價強攻站上季線攀2個月高點

2019-07-08 10:41

昇陽半下半年薄化業務量增 股價創波段新高

2019-07-08 09:48
看更多

熱門文章

太戲劇化！這檔股價開盤漲停後爆量下殺

2019-07-08 14:20

32檔ETF將除息 最高殖利率近5%

2019-07-08 22:05

台股5,000億股息活水 來了

2019-07-09 00:30

技術者們 KD使用方式跟你想像大不同

2019-07-08 20:11

華邦第2季營收增逾10％ 旺宏增24.05％

2019-07-08 20:25

ETF除息大戲 下周登場

2019-07-08 23:46

生技族群 買盤點火

2019-07-08 23:47

營收創高族群 盤面焦點

2019-07-09 00:29

旺宏 Q2業績增逾二成

2019-07-08 23:43

美中貿易戰衝擊 國巨華新科6月業績同步滑落

2019-07-08 18:53

台股尾盤跌幅縮終場下跌34.51點 三大法人賣超83.11億

2019-07-08 15:04

14檔雙率雙升股 盤面亮點

2019-07-08 14:43

玉晶光6月營收8.58億元 月增22.06％

2019-07-08 16:39

聯發科除息橫走 陸訂單挺後市

2019-07-08 14:43

玉晶光 6月營收增22%

2019-07-08 23:41

大立光撐大局 台股小跌34點收10,751

2019-07-08 13:45

燿華6月營收19.14億 創歷年同期新高

2019-07-08 15:46

訊連臉部辨識 技術排名領先

2019-07-08 23:43

國巨上半年營收209.70億元 年減三成

2019-07-08 16:23

感測業務發威 矽創6月營收創新高

2019-07-08 17:41

燿華績優 創同期新高

2019-07-08 23:41

旺宏6月合併營收26.71億 月減1.9％

2019-07-08 16:07

英業達+16% 受惠NB急單

2019-07-08 23:47

6月營收月增94% 宏達電人氣旺

2019-07-08 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top