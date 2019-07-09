2020年Micro LED應用放量 聚積下半年進入試產

2019-07-09 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



國際大廠三星及索尼相繼投入Micro LED顯示屏開發，提前佈局卡位，2020年全球進入量產階段，國內IC設計聚積（3527）也插旗Micro LED驅動IC開發，下半年引入Micro LED產線正式進入試產，預估第4季領先同業發表成果，法人預期2020年聚積Micro LED良率提升之下，開始小幅貢獻業績。

外界關注下一世代顯示螢幕技術Micro LED，目前技術逐漸成熟，三星及索尼相繼推出超大尺吋原型機，預期未來2至3年上市，由於Micro LED顯示器不只亮度與對比效果超越傳統OLED，又具備反應迅速、低功耗與高可靠度特性，越來越多的面板廠商嘗試將MicroLED結合TFT 背板，使得MicroLED顯示器逐漸接近主流產品，因此，業界預估未來商業化量產上市，將快速搶佔現有顯示屏市占率。

根據調研機構集邦科技旗下LED inside研究預估，至 2023 年 Micro LED 市場產值將達42億美元。不過，Micro LED現階段最大問題於降低成本及良率提升。

聚積最早投入MicroLED開發，為克服技術問題，與工研院合作縮短開發時程及布局腳步，今年除了持續優化Mini LED 模組的良率外，投入資本支出8,500萬元於下半年引進二條巨量移轉產線以進行Micro LED 的試產，預計第4季將有 MicroLED的產品發表，法人預期到2020年中將對營收有顯著的貢獻。