十銓上半年營收優於去年 記憶體模組廠今年相對突出

2019-07-09 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



十銓科技（4967）公布上半年營收，是記憶體相關廠商中，少數上半年營收仍優於去年同期的廠商，該公司表示，雖然美中貿易戰不確定性壟罩，然IC原廠策略持續調整加上十銓策略性產品持續發酵，單月電競產品相較上月銷售量成長二成，工控產品提昇五成，成為同業今年上半年，唯一保持同期正成長的品牌。

十詮公布6月自結營收6.09億元，今年上半年合併營收達34.91億元，去年同期成長3.55%。該公司表示，對後市的營運方面，十銓也將全面展開新戰線利基型工控產品，秉持「TRUST+」的產品識別，以信賴的合作關係，滿足客戶需求並提供最佳解決方案及應用，並持續號召各領域夥伴加入。

展望下半年，十詮指出，目前全球的DRAM和NAND供給吃緊，美光為了供需平衡減產因應，NAND FLASH減產10%及DRAM減產5%，且東芝記憶體工廠停電事件，NAND FLASH價格下滑趨緩，再加上AMD新平台成功在消費市場創造話題，無論DRAM或NAND Flash十銓認為將有很大的成長空間，下半年營運加溫可期。

此外，在市場研究機構也看好產業後市，其中，依據研調機構Newzoo報告指出今年全球影像和電子遊戲市場將創造1,521億美元收入，比去年增長9.6%，行動裝置端遊戲收入將達685億美元，占47%。

十銓旗下電競品牌T-FORCE搶攻遊戲市場大餅，不僅創新更追求產品極致化，針對不同的玩家需求改善產品，給玩家高優質的效能。

該公司強調，6月電競產品出貨量持續穩定成長，較去年同期逾提昇六成，十銓仍將積極加緊腳步延伸進行策略聯盟及各區域型投資合作。