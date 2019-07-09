聯合再生轉型精簡太陽能電池生產人力 縮減約15%

2019-07-09 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



太陽能產業去年下半年開始回穩，而進行三合一整併後的聯合再生（3576）也趁著整併及產業回升之勢，調整營運腳步，該公司表示，轉型效果逐步顯現，未來將積極執行各廠區整合計畫，並採取精簡太陽能電池專業製造人力，減少電池生產的轉型需求，今年將縮減人力15%，估計約450人。

受到聯合再生宣布將精簡人力影響，今（9）日該股股價開盤後下跌，盤中跌幅約在2%上下，股價也來到近期相對低檔位置，並跌幅10元票面，今日股價低點來到9.02元。

聯再能原有3GW（10億瓦）太陽能電池產能，未來將縮減至1GW到1.5GW，等於縮減至少五成產能，留下來的產能將用來生產高效電池，並持續加速轉型速度，朝自有模組品牌及整合太陽能終端系統發展的藍海市場，為客戶提供再生能源全方面解決方案。

聯合再生為加速轉型速度，積極執行各廠區整合計畫，不得不採取精簡太陽能電池專業製造人力，增加轉型使公司永續經營所需之專業模組及系統人才，預定今年內完成。配合轉型調整，公司亦積極活化運用資產，其中包含多餘廠房出租，預期今年可完成出租作業，貢獻租金收入。

聯合再生表示，該公司自去年10月合併以來積極執行轉型策略，以經營自有模組品牌、擴大下游系統的開發與建置為主要業務。

過去十個月內聯合再生的轉型成績已初步顯現，模組及系統相關營收帶動累積營收大幅成長，第1季毛損相對去年同期減少55%，下游系統相關營收成長231%。