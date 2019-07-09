嘉澤Q2出貨暢旺 單季營收歷史次高

2019-07-09 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受惠於PC／筆電與伺服器出貨增溫，及子公司嘉基營收增加帶動，連接器廠嘉澤（3533）公布第2季營收36.2億元，創歷史次高紀錄。法人預估下半年英特爾及AMD相繼推出新款處理器，帶動嘉澤連接器扣件出貨增加，下半年單季營收將挑戰歷史新高，全年營收維持雙位數成長不變。

嘉澤第2季營運動能強勁，配合OEM組裝場出貨，筆電／PC插槽連接器出貨量大增，6月因年中盤點，合併營收11.37億元，月減7.68%、年減1.53%；第2季合併營收36.2億元，季增11.3%、年增14.6%，創下歷史次高紀錄。前六個月合併營收68.75億元，年增14.73%。

子公司嘉基營運表現也優於預期，在歷經3月時產品轉換後，兩大美系客戶訂單增加，營收動能逐漸升溫，預期下半年英特爾新款Cascade Lake 伺服器處理器，及AMD的EPYC Rome處理器相繼放量，先前取得認證的伺服器插槽開始出貨，第3季營收可望持續成長。

法人表示，未來三年嘉澤將受惠於伺服器與桌機平台升級，帶動產品包括： 處理器、DDR與PCIe 插槽等，均價持續攀升的趨勢。下半年約第4季伺服器 Whitley平台將進行升級，其處理器插槽針腳數將由3,647 進一步增加至 4,189，處理器插槽的ILM均價將因此提高10%至20%。

另外，嘉澤積極切入車用市場應用，連接器及線束出貨量逐漸增加，法人預估今年可望出現倍數成長，營收比重可望提昇至1.5~2%。下半年也將擴大Type-C連接器業務版圖擴張至智慧型手機應用。