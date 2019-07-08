親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

臻鼎Q2優於部分外資預期 Q3旺季如常

2019-07-08 14:24經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公布6月營收為83.29億元，年成長約3.5%，創歷年同期新高，挹注今年第2季整體表現優於外資預期，部分外資原先預估臻鼎6月營收僅約63億元上下。

臻鼎累計今年第2季營收約為230.79億元，較今年首季194.13億元成長，並年成長11.5%。

儘管外部市場雜音頻傳，但臻鼎今天也重申，第3季旺季如常、營運正面看待。

臻鼎營收外資
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

信邦全年業績 戰2位數成長

2019-07-08 14:44

臻鼎陷貼息 iPhone拉貨潮可期

2019-07-08 14:43

聯發科除息橫走 陸訂單挺後市

2019-07-08 14:43

6月營收月增94% 宏達電人氣旺

2019-07-08 14:43

利空出盡？ 大立光法說暖場逆襲

2019-07-08 14:43

臻鼎-KY除息秀反貼息 股價百元保衛戰

2019-07-08 11:47

昇陽半下半年薄化業務量增 股價創波段新高

2019-07-08 09:48

南亞科Q2毛利率 恐跌破40％

2019-07-07 23:53

大立光周四法說 外資五問

2019-07-07 23:37

達興材料 6月營收增1.9％

2019-07-07 22:12

乙盛Q2獲利 拚增五成

2019-07-07 22:11

華孚6月營收 減9.5％

2019-07-07 22:11

無線耳機夯 英業達歡呼

2019-07-07 22:10

智邦Q2營收 創新高

2019-07-07 22:05

榮創 傳打入深超供應鏈

2019-07-07 22:05

GIS後市 外資唱旺

2019-07-07 21:44
看更多

熱門文章

台股有基之彈 四族群來勁

2019-07-07 23:31

輝達聲明化解轉單疑慮 台積電早盤一度翻紅

2019-07-08 09:38

無線耳機夯 英業達歡呼

2019-07-07 22:10

GIS後市 外資唱旺

2019-07-07 21:44

南亞科Q2毛利率 恐跌破40％

2019-07-07 23:53

受亞股拖累 台股跌勢再擴大

2019-07-08 11:48

林昌興：投資無捷徑，人多的地方不要去

2019-07-08 08:16

太戲劇化！這檔股價開盤漲停後爆量下殺

2019-07-08 14:20

大摩砍價信驊 大和升評GIS

2019-07-07 21:27

罷工風暴！長榮航市值縮水35.3億 每位投資人損失750元

2019-07-08 11:05

智邦Q2營收 創新高

2019-07-07 22:05

IC設計除息大秀登場 聯發科打頭陣

2019-07-08 10:40

台股短線整理機率大 食品等旺季股跟隨法人布局

2019-07-08 08:46

Fun暑假受惠股 盤面熱點

2019-07-07 22:55

大立光周四法說 外資五問

2019-07-07 23:37

嘉泥 認列台泥股利9億元

2019-07-07 22:19

11檔業績雙增股出列 買盤進駐衝關焦點

2019-07-08 11:34

興櫃九飆客 影一最猛

2019-07-07 22:22

雙鴻、超眾 營運看俏

2019-07-07 22:05

宏達電營收亮眼 股價強攻站上季線攀2個月高點

2019-07-08 10:41

榮創 傳打入深超供應鏈

2019-07-07 22:05

暑假受惠股／味全、東元 買盤狂敲

2019-07-07 22:55

乙盛Q2獲利 拚增五成

2019-07-07 22:11

第一類接觸／禾聯碩今年拚賺一股本

2019-07-07 22:18

全民權證／鴻海搶鏡 選逾三個月

2019-07-07 22:27

買盤縮手 台股整理待利多

2019-07-08 07:52

暑假受惠股／大宇資 添動能

2019-07-07 22:55

台股短線震盪 待利多發酵

2019-07-07 23:31

聚陽迎旺季 東南亞擴產

2019-07-07 22:19

達興材料 6月營收增1.9％

2019-07-07 22:12

大立光撐大局 台股小跌34點收10,751

2019-07-08 13:45

返校商機概念股 走強

2019-07-07 21:44

展望正向族群 聚光

2019-07-07 21:44

最牛一輪／南亞科聚光 凱基8A俏

2019-07-07 22:27

陳奕光專欄／台商回流 營建資產股出運

2019-07-07 21:44

力麒營運 三事業撐腰

2019-07-07 22:19

興櫃新星／博晟攻骨科醫材 潛利大

2019-07-07 22:23

台股市場 關注下半年整體景氣狀況

2019-07-08 07:52

連兩交易日爆大量 網家盤中再奔漲停

2019-07-08 11:43

微星、智原 認購紅火

2019-07-07 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top