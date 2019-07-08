宏達電6月營收月增94% 股價紅光滿面

2019-07-08 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏達電（2498）6月營收歡喜收割，單月營收月增率高達94%，這也振奮了投資人的信心，宏達電今日股價開盤強勢站上40元關卡，只可惜受到大盤拖累，盤中漲勢略微收斂到4%，但成交量仍迅速放大到萬張以上，日K浮現一根帶有上影線的黑K棒，日KD呈現黃金交叉，MACD也穿越0之上。

從籌碼面來看，近十個交易日，外資大多站在買方小量買進，自營商則是偶爾站在賣方，形成土洋對作情勢，三大法人持股比例維持在21%。

宏達電6月營收14.61億元，月增率94%，年減34.5%，6月營收在智慧手機、5G、虛擬實境（VR）新品出貨帶動下，繳出亮眼成績，也是近7個月以來的營收新高點；累計今年1-6月合併營收57.5億元，年減63.1%。

宏達電6月推出HTC U19e及HTC Desire 19+兩款智慧型手機新機，全力搶攻中階市場；而在VR內容方面，HTC聯手HBO於自家VIVEPORT平台獨家推出美國電視影集Game of Thrones「冰與火之歌：權力遊戲」VR內容「BEYOND THE WALL」，Vive Arts也與法國羅浮宮聯手策畫達文西藝術生涯精華回顧展。

宏達電董事長王雪紅在今年股東會中表示，宏達電推動了兩項重要改變，一是讓所有部門聚焦「VIVE Reality」願景，二是將宏達電重新定位為一家完整的生態系統企業，包括成立了企業虛擬實境解決方案部門，提供服務給製造、設計、零售、汽車、航太、教育、健康照護及娛樂體驗等企業客戶；這些都是宏達電過去未曾深入跨足的龐大市場，可望看到顯著成果。

5G發展將徹底改變VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）格局，未來也來徹底改變現在的產業、企業以及家庭應用設備，宏達電繼去年發表第一個5G產品 HTC 5G Hub，與世界各地重要電信商建立了合作夥伴關係，往後，5G起飛，宏達電在台灣及全世界也會有策略性的發展與布局。